Jongen (13) verongelukt op N395: al jaren roep om weg veiliger te maken

Opnieuw worden Diessen en Middelbeers opgeschrikt door dodelijk ongeluk op de Beerseweg (N395) tussen Middelbeers en Diessen. Zaterdagochtend overleed een dertienjarige fietser na een aanrijding met een auto op de weg die de twee dorpen met elkaar verbindt. Het is niet de eerste keer dat er een ernstig of dodelijk ongeluk gebeurt op deze weg. Omwonenden, lokale politici en Statenleden trekken al jaren aan de bel.

De weg wordt gebruikt als sluiproute als er files staan op de A58. Daardoor is het in de spits vaak heel druk op de weg. Op rustige momenten wordt er juist veel te hard gereden, legt Provinciaal Statenlid van de PVV Tjerk Langman uit: "Zeker op het punt waar de Toekomstweg kruist, omdat dit een lang, recht stuk is."

De Beerseweg in Diessen zou veiliger moeten zijn na de uitgebreide reconstructie van de gehele N395 eind 2022. Toch merken de omwonenden dat er veel misgaat. "Ik heb zelf ook twee kinderen, je schrikt je rot", vertelt een buurtbewoner aangedaan na het ongeluk. "Ik denk dat ik afgelopen tijd al drie dodelijke ongelukken mee heb gemaakt op dit stukje. Hier wordt te hard gereden, soms wel 150 kilometer per uur." Een andere buurtbewoner vult aan: "Hier oversteken is eigenlijk te gevaarlijk."

De wethouder was zaterdagochtend aanwezig op de plek van het ongeval. De gemeente Hilvarenbeek laat in een persbericht weten dat ze meeleven met zijn familie, vrienden en bekenden.

In 2022 is de weg dus aangepast. "Tussen Diessen en Middelbeers zijn rotondes en stoplichten geplaatst", legt Boers uit. "Maar dit stuk is niet verbeterd. Op het punt bij de Toekomstweg kan nog steeds te hard worden gereden." Ze benadrukt dat niet duidelijk is of dat bij dit ongeval zaterdagochtend ook het geval was. De politie doet nog steeds onderzoek naar de oorzaak.

Volgens Statenlid Langman is het een gedeelde verantwoordelijkheid. "Natuurlijk moeten weggebruikers zelf ook niet te hard rijden, gordel dragen en geen mobiele telefoon vasthouden, maar wegenbouw moet ook een rol spelen in het veiliger maken van wegen."

Na vragen door het college aan de provincie eind 2024 is een onderzoek gestart naar hoe dit stuk van de weg kan worden verbeterd. Een conclusie is er nog niet. "Ik begrijp heel goed dat dit moet worden onderzocht", zegt Boers. "Maar het duurt te lang. We willen nu echt snel concrete maatregelen dat het veiliger wordt op deze weg en vooral dat er minder snel wordt gereden."