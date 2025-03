Honderden jukeboxen en flipperkasten uit de jaren 50 onder de hamer

De spanning onder liefhebbers, handelaren en verzamelaars is voelbaar wanneer de veiling begint. Honderden zeldzame en iconische jukeboxen, kauwgombal- en andere snoepmachines gaan zaterdag onder de hamer. De nostalgische apparaten zijn afkomstig uit vier prestigieuze verzamelingen en maken deel uit van 's werelds grootste veiling in zijn soort. Alles werd in Tilburg geveild, tijdens een veiling die tot diep in de nacht duurde.

Het zijn vooral mannen die zich vergapen aan alle veilingstukken. "Het is net een snoepwinkel, ik kan niet kiezen, maar ik hoop toch iets te kunnen bemachtigen vandaag," vertelt een liefhebber uit Tilburg. Harold uit Zeeland heeft een plekje vooraan gekozen in de veilingzaal; hij hoopt een jukebox op de kop te kunnen tikken. Tussen de 150 en 200 potentiële kopers zijn naar de veilinghal aan de Tilburgse ringweg gekomen en zij zijn niet de enige bieders. Via internet en telefoon zijn er ook kapers op de kust voor de honderden jukeboxen en speelautomaten.

Ben Franse heeft zijn zinnen gezet op een modernere jukebox. "Dit is de Spoetnik, een 200-select," vertelt hij terwijl zijn ogen beginnen te glimmen. Het is niet het enige waarop hij gaat bieden; in de catalogus heeft hij een groot aantal objecten aangestreept die hij graag wil kopen. Ben heeft in Scheveningen een winkel met jaren-vijftigspullen, die hij ooit begon met één jukebox. "Bij deze is al het chroom vernieuwd en dat maakt hem meer waard." Hoeveel Ben gaat bieden voor de Spoetnik, wil hij niet zeggen. "Dan gaat een ander net iets meer bieden, dat kenne we niet hebben," roept hij lachend.

"Dit is het pronkstuk van de veiling: een jukebox uit 1942, de Rock-Ola Commando, die waarschijnlijk tussen de 30.000 en 40.000 euro gaat opleveren", vertelt een trotse Mano Singh. Terwijl zijn vader, veilingmeester Richard Singh, bezig is met de laatste voorbereidingen voor de monsterveiling, laat Mano een paar topstukken zien. "De Rock-Ola Commando is helemaal van glas en heeft een bijzondere glazen bol boven op de kast. Ik vind hem echt heel mooi. Deze Wurlitzer 2000 is superzeldzaam; hij heeft draaiende boekjes waarop alle liedjes staan die je kunt kiezen."

"Deze Empress uit 1962 wil ik," zegt een liefhebber uit het Belgische Gent. "Ik heb thuis al een jukebox, maar het is al heel lang een droom om deze te hebben. Hij is prachtig paars-roze en dat maakt hem uniek," vertelt hij terwijl hij verlekkerd naar de jukebox kijkt. "Ik ben vrijgezel, maar dit toestel in de kamer is net als een vrouw: daar gaat dan alle aandacht naartoe", zegt hij met een grote grijns. "Of de droom ook echt uitkomt, hangt af van de andere bieders hier in de zaal. Het zou zomaar 12.000 of 13.000 euro kunnen kosten."

"We komen veel geld tekort," klaagt een liefhebber uit Tilburg. "Ik had niet gedacht dat het zo druk zou zijn. Dat is niet goed voor de prijzen die betaald moeten worden. We hebben al een flipperkast, een jukebox, neonverlichting en allerlei andere dingen, maar ik vind alles uit de jaren zestig leuk. Het is jeugdsentiment, en als de prijzen een beetje te doen zijn, gaan we zeker meebieden. Maar tot diep in de nacht blijven we zeker niet."