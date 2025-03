Mathieu van der Poel wint Milaan-Sanremo na titanenstrijd

Mathieu van der Poel heeft zaterdagmiddag Milaan-Sanremo gewonnen. In deze Italiaanse wielerklassieker bleef hij in de eindsprint thuisfavoriet Filippo Ganna en wereldkampioen Tadej Pogacar voor. Eerder deze zaterdag werd Marianne Vos uit Babyloniënbroek tweede bij de vrouwen.

In de slotmeters sloeg Van der Poel hard toe: zijn jump was de twee andere vluchters te machtig. Van der Poel won zo na 289 kilometer voor de tweede keer Milaan-Sanremo. Tweede werd Ganna, nog vóór Pogacar. In 2023 won Van der Poel voor de eerste keer Milaan-Sanremo.

Het waren vooral Van der Poel en Pogacar (Slo) die er in de finale van deze eerste voorjaarskoers een geweldige strijd van maakten. Op 24 kilometer van de finish, op de Cipressa, de voorlaatste klim, waren ze met de Italiaan Ganna ontsnapt. Daarna was het vooral Pogacar die de toon zette. Hij dacht op de Poggio het verschil te kunnen maken.

"Het was een juiste tactiek om de sprint aan te gaan toen ik het bord zag met 'tweehonderd meter'", zei Van der Poel na afloop. "Ik was enorm gefocust en wist dat Tadej sterk zou zijn. Ik voelde me goed, al was het begin verschrikkelijk met die kou en regen. Bij de kust klaarde het gelukkig op. Op de Cipressa was Tadej al indrukwekkend en ik wist ook dat hij me op de Poggio zou proberen te lossen. Dat lukte niet. Ik wilde hem op de top nog counteren, maar hij was sterk genoeg om in mijn wiel te blijven."

Van der Poel vertelde 'super happy' te zijn met deze overwinning: "Het is al een eer om met deze twee ongelooflijke wielrenners op een podium te mogen staan, maar dat ik hen heb kunnen verslaan, is geweldig."

Op de persconferentie vertelde Van der Poel dat hij eerder dit seizoen in Tirreno-Adriatico al de juiste vorm te pakken had. "Al lukte het daar net niet om een rit te winnen. Maar ik wist ook dat ik met een week rust nog beter zou worden." Dat was nodig want het koersverloop verbaasde ook Van der Poel zelf. "Dat er op de Cipressa drie man voorop komen en wegblijven, heb ik nog nooit gezien. Hier zal nog lang over worden nagepraat."