Verwarde vrouw steekt matras in brand en bedreigt agenten met mes

Een verwarde vrouw heeft zaterdagmiddag een matras in brand gezet in haar achtertuin in Budel. De hele straat kwam vol zwarte rook te staan. Agenten die op de melding aan de Wieken afkwamen, werden door de vrouw bedreigd met een groot mes.

De politie dreigde met het gebruik van een stroomstootwapen, waarmee de vrouw op afstand een elektrische schok kan worden toegediend zodat ze overmeesterd kan worden. De vrouw ging terug haar huis in waar ze samen met haar twee kinderen verbleef.

Via een raam hebben onderhandelaars van de politie op de vrouw ingepraat met het doel om haar en haar kinderen uit huis te krijgen. De onderhandelaars wisten de kinderen zover te krijgen dat ze een aantal messen en een groot mes naar beneden gooiden, zodat de vrouw daar niets meer mee kon aanrichten. De kinderen zijn vervolgens naar buiten gekomen. Onderhandelaars zijn naar binnen gegaan, de politie heeft de vrouw uiteindelijk naar buiten gehaald. Zij is geboeid meegenomen voor verder verhoor. Het voorval trok veel bekijks in de buurt. De straat werd ruim afgezet.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

Het mes dat naar buiten kwam (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).