Vrouw ligt zwaargewond in huis, man aangehouden

Een vrouw is zaterdagochtend zwaargewond gevonden in een huis aan de Nollekenshoeve in Helmond. De politie heeft de hele dag onderzoek gedaan in het huis om te achterhalen of er sprake is van een misdrijf. Een man is aangehouden.

Bij de politie werd zaterdagochtend rond acht uur gemeld dat er een zwaargewonde vrouw in de woning lag. Op het moment dat de politie haar vond, waren er geen andere mensen in het huis. De vrouw is overgebracht naar het traumacentrum van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.