Arrestant overleden nadat hij wordt aangehouden door de politie

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag overleden op de binnenplaats van het politiebureau in Oss. De man werd onwel nadat hij was aangehouden door de politie. Hulpdiensten werden ingeseind maar alle hulp kwam te laat.

De man werd zaterdagnacht aangehouden omdat hij verdacht werd van een inbraak in Oss. Na zijn arrestatie werd de man overgebracht naar het politiebureau aan de Raadhuislaan in Oss. Eenmaal daar aangekomen werd hij onwel. Agenten hebben de man tevergeefs gereanimeerd. Ook de inzet van een traumahelikopter en een ambulance haalde niets meer uit..

Op de binnenplaats van het bureau is een grote tent geplaatst waar onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek wordt gedaan door medewerkers van forensische opsporing van een andere politie-eenheid. Dat gebeurt onder leiding van de Rijksrecherche, die wordt ingeseind als er onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan naar het handelen van de politie. Waar de arrestant vandaan komt en hoe oud hij is, is door de politie niet bekendgemaakt.