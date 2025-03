Drama achter de voordeur van huis: 'Dat het fout zou gaan, was duidelijk'

Het lijkt erop dat er zich achter de voordeur van een huis de Nollekenshoeve in Helmond een drama heeft afgespeeld. Zaterdag werd er een zwaargewonde vrouw gevonden in het huis. Buurtbewoners kijken er niet van op. "Wij zagen het wel aankomen, maar niet op de heftige manier waarop het nu is geëindigd", zegt een van de directe buren.

De technische recherche gaat onverminderd door met onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning. Buurtbewoners zijn niet verrast: "Dat het een keer fout zou gaan, dat was absoluut duidelijk."

Ook zondagmorgen is er veel politie op de been bij het huis aan de Nollekenshoeve in Helmond, waar het slachtoffer de ochtend daarvoor met zwaar letsel werd gevonden.

Bij de politie werd zaterdagochtend rond acht uur gemeld dat een zwaargewonde vrouw in de woning lag. Op het moment dat de politie haar vond, waren er geen andere mensen in het huis.

De vrouw is overgebracht naar het traumacentrum van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Een man is aangehouden. Over deze verdachte kan de politie niets kwijt, behalve 'dat hij niet in het huis verbleef'.

Lawaai en gebonk

Volgens de buurtbewoner woonde de vrouw alleen in het huis. Er zou vaker politie aan de deur zijn geweest. "We hebben vaker 112 moeten bellen vanwege overlast, 's avonds of 's nachts. Dan was er lawaai, gebonk, of er werd een ruit ingeslagen."

Huis bewaakt

Een deel van de straat werd zaterdag afgezet voor forensisch onderzoek. Onderzoekers in witte pakken liepen in en uit het huis. De voordeur is verzegeld. Het huis zou volgens buurtbewoners zaterdag ook zijn bewaakt door de politie.

De woordvoerder gaf zaterdagavond aan dat het nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf. Er is niets bekendgemaakt over de leeftijden van het slachtoffer en de aangehouden man. Ook of en hoe de twee elkaar kennen is niet duidelijk.