'Geschoten en gedreigd bij massale vechtpartij op perron en in trein'

In een trein die zondagmiddag in Tilburg aankwam, zou gedreigd en geschoten zijn met een pistool. Dit hebben mensen aan Omroep Brabant gemeld. Eerder op de dag maakte de politie bekend dat op het perron van het NS-station in Tilburg en in een trein rond halfvier meerdere mensen betrokken zouden zijn geweest bij een vechtpartij. Rond kwart over vijf werd het station vrijgegeven, maar het onderzoek van de politie gaat door.

Diverse mensen hadden de politie telefonisch al gemeld dat er bij de vechtpartij een vuurwapen was gebruikt. Na deze alarmeringen is de politie massaal uitgerukt. Ook werd een politiehelikopter ingeschakeld.

De vechtpartij zou op een perron zijn begonnen. Vanwege het onderzoek werd de situatie in de trein bevroren. Dit betekent dat er niemand in of uit de trein mocht op dat moment. De politie kan hierbij ongestoord een onderzoek instellen. Dat is ook gebeurd. In de trein is niets aangetroffen dat met de meldingen te maken kan hebben.

Er is volgens de politie niemand aangehouden. Wel kan het zijn dat er een getuige is gevraagd om in te stappen en met de politie mee te gaan, zo meldt een woordvoerder desgevraagd.