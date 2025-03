'Massale vechtpartij met wapen op perron en in trein': politie rukt uit

Op het perron van het NS-station in Tilburg en in een trein zouden zondagmiddag rond halfvier meerdere mensen betrokken zijn geweest bij een vechtpartij. Diverse mensen meldden de politie dat hierbij ook een vuurwapen werd gebruikt. De politie is massaal uitgerukt. Ook is een politiehelikopter ingeschakeld.

Aan het eind van de middag was de politie nog bezig met een onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.