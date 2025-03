‘De Champions League van de optochten’ zorgt voor zonnig carnavalsfeestje

In Brabant krijgen we niet genoeg van carnaval én optochten. Exact drie weken na carnaval trok opnieuw een optocht door de straten, deze keer de Halfvastenoptocht in Oss. Volgens de organisatie ‘de Champions League van de optochten’. “De nummers één, twee en drie uit de regio komen naar deze optocht.” Alle ogen zijn gericht op een enorme rups, die wagen kan een unieke prestatie leveren.

Carnavalsvereniging Doe Mar Dur gaat surfend door de straten van Oss, alsof het zomercarnaval is. Met een lekker zonnetje en zeventien graden is het dan ook heerlijk weer voor een feestje op straat. Overgenomen van Zeeland

Voor de surfende carnavalsclub is het de vierde optocht van het jaar en ook meteen de laatste. “Het is genieten, mooi dat we nog een optocht kunnen doen”, vertelt een man in Hawaïshirt. “Na vandaag kan de wagen de shredder in, dan kan ie de schroothoop op. Ik ben er helemaal klaar mee, maar we gaan nog even genieten.” Bekijk hier de beelden van de Halfvastenoptocht:

Jeroen de Lang organiseert voor de elfde keer de Halfvastenoptocht in Oss. “Dit is echt de Champions League van de optochten. De nummers één, twee en drie uit de regio en ver daarbuiten komen naar Oss.” Jaren geleden namen ze de optocht van Zeeland over. “Daar stopten ze ermee. Maar wij vonden dat hier in Oss zonden, deze traditie wilden we voortzetten.”

En dat is niet zonder succes: 46 clubjes hebben hun act of wagen bewaard voor deze optocht. “Brabant houdt van carnaval hé, we krijgen geen genoeg van optochten.” Slopen of niet?

Toch heeft niet iedereen gewacht met slopen. “Die van ons is al kort, die is al afgebroken. Wij komen gewoon kijken”, vertelt een clubje uit Berghem. Ze komen drie andere carnavalsclubjes uit hun dorp aanmoedigen. “Op woensdag maken wij de wagen altijd kort, dan kunnen we over het spoor heen terug naar de schuur. Vier weken wachten had gekund, maar zo zijn wij niet.”

Deze rups is de grote kanshebber voor de winst (foto: Omroep Brabant).

Alle ogen zijn gericht op ‘CV ‘T Kumt goed’ uit Overlangel. Voor het derde jaar op rij kunnen ze de Halfvastenoptocht winnen en dan mogen ze de wisselbokaal houden. “Dat is uniek, dat is nog nooit gebeurd”, vertelt Jeroen de Lang. Met een enorme groene rups trekken ze de aandacht. “Ons rupsjes krijgt er nooit genoeg van”, is te horen in de optocht. “Cocon het maar altijd carnaval zijn.” Door de speakers klinkt een sprookjesachtig verhaal over een rups die vleugels krijgt van carnaval. Overal dansen vlinders rondom de wagen. Spannend werd het ook nog even, de wagen was zo hoog dat ie bijna niet onder de bomen paste. “Het is goed passen en meten hier. Maar het gaat net goed. Anders zou het zonden zijn voor de rest van de optocht”, vertelt één van de leden. 'Mooier dan in Tilburg'

Aan winnen denken de leden van was PCS de Raauw Ossekar niet. Ze willen vooral wagenbouwer Harrie eren met een eigen wagen. Harrie stopt er na vijftig jaar namelijk mee.

Wagenbouwer Harrie stopt na 50 jaar met bouwen (foto: Omroep Brabant).