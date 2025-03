Motorcrosser (25) komt om het leven bij wedstrijd op crossterrein

Bij motorcrosswedstrijden in Biest-Houtakker is zondagmiddag een motorrijder van 25 om het leven gekomen. Het slachtoffer was ten val gekomen nadat hij met zijn motor over een heuvel was gesprongen en tegen een boom was gebotst.

Zijn familie is op de hoogte gebracht van het overlijden, zo meldt de politie.

Na de melding werden meerdere politiewagens, ambulances en een traumahelikopter ingeschakeld. EHBO'ers hebben het slachtoffer vergeefs proberen te reanimeren. Het ongeluk gebeurde rond tien over halfdrie tijdens de open clubwedstrijden van MCC Biest-Houtakker op het circuit aan de Reyweg. De wedstrijden werden mede door het zonnige lenteweer door veel mensen bezocht. Direct na de fatale val werd er met de rode vlag gezwaaid en het programma stilgelegd. Daarna is het programma niet meer hervat. De wedstrijden, die rond halftwee waren begonnen, zouden tegen vijf uur zondagmiddag hebben geduurd.