Motorcrosser (25) verongelukt, maar: 'Club heeft zich aan regels gehouden'

"Wij hebben geen signalen ontvangen dat de organiserende club zich niet aan de regels heeft gehouden." Dit zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, de KNMV. Hij reageert op het dodelijke ongeluk dat zondagmiddag gebeurde tijdens de clubwedstrijden van MCC Biest-Houtakker. Bij een val kwam een motorrijder van 25 om het leven. Het slachtoffer was met zijn motor over een heuvel gesprongen en is daarna tegen een boom gebotst.

Volgens de woordvoerder van de KNMV is het veel te vroeg om zich uit te laten over de oorzaak van het ongeluk en over de vraag of de vereniging voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen. "Het onderzoek wordt verricht door de politie en daar zullen we op moeten wachten. Onze eerste zorg gaat nu uit naar ondersteuning voor het bestuur van de club en andere betrokkenen."

Geen stootkussens?

In tegenstelling tot vorig jaar zouden bomen langs het parcours niet zijn voorzien van stootkussens, die een klap zouden kunnen verzachten. De KNMV-zegsman kon hier niet op ingaan, maar voor zover bekend zijn de regels nageleefd, zei hij. "En anders mogen zulke wedstrijden ook niet doorgaan." De club zelf wilde zondagmiddag geen commentaar geven. De wedstrijden waren toegankelijk voor leden van de KNMV en de MotorOrganisatieNederland (MON). De woordvoerder van deze tweede organisatie zei dat ze niet meer weet dan wat Omroep Brabant al heeft bericht. Mogelijk dat het bondsbureau later in de week meer informatie kan geven. Rode vlag

Het ongeluk gebeurde rond tien over halfdrie tijdens de jaarlijkse open clubwedstrijden van MCC Biest-Houtakker op het circuit aan de Reyweg. De wedstrijden werden mede door het zonnige lenteweer door veel mensen bezocht. Na de melding van de fatale valpartij werden meerdere politiewagens, ambulances en een traumahelikopter ingeschakeld. EHBO'ers hebben het slachtoffer vergeefs proberen te reanimeren. Direct na de val werd er met de rode vlag gezwaaid en het programma stilgelegd. Daarna is het programma niet meer hervat. De wedstrijden, die rond halftwee waren begonnen, zouden tot ongeveer vijf uur zondagmiddag hebben geduurd.

De politie bij het crossterrein (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).