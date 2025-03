Motorcrosser om het leven gekomen bij clubwedstrijden

Bij motorcrosswedstrijden in Biest-Houtakker is zondagmiddag een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer is 25 en familie op de hoogte gebracht, zo meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond tien over halfdrie tijdens de open clubwedstrijden van MCC Biest-Houtakker op het circuit aan de Reyweg. De wedstrijden werden door veel mensen bezocht. Het is niet bekend of het programma na het ongeluk is hervat. De wedstrijden, die rond halftwee waren begonnen, zouden tegen vijf uur zondagmiddag duren.