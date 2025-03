Bossche basketballers winnen beker na zinderende finale

Op zeldzaam spannende wijze heeft Heroes Den Bosch zondag de Toto Basketbal Cup veroverd. Pas in de verlenging van de finale tegen Donar Groningen wisten de Bosschenaren definitief afstand te nemen: 90-85.

De twee teams maakten er in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag een eindstrijd zonder weerga van. Donar ging na het tweede kwart voor goedgevulde tribunes nog met 35-31 aan de leiding. Den Bosch kwam sterk terug, maar moest toezien hoe de Amerikaan Tavian Dunn-Martin de Groningers aan het eind van het derde kwart toch nog op één punt voorsprong zette.

In de laatste tien spannende minuten leek Den Bosch de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken, maar was het opnieuw Dunn-Martin die de hoop op Gronings succes levend hield. Het was ijdele hoop. Hoewel Dunn-Martin nog heel dicht bij de gelijkmaker was, won Den Bosch met 5 punten verschil.

Het was de tweede keer op rij en de negende maal in totaal dat de nationale beker naar Den Bosch ging. De helden worden deze avond nog in eigen huis gehuldigd. De Bosschenaren schakelden afgelopen vrijdag Feyenoord uit in de halve finale (86-76).

De ploeg van coach Erik Braal is ook de beste Nederlandse formatie in de BNXT League, waar ze de zesde palasts inneemt.