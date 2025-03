Ook hier liep het protest tegen een azc uit de hand, net als in Berlicum

In Berlicum wordt sinds vorige week hevig geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Op de beoogde plek van het azc aan de Runweg hangen spandoeken, vorige week werd er brand gesticht en werden er varkenspoten aan een hek opgehangen. Bij het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel, waar Berlicum onder valt, gooiden actievoerders met eieren, fakkels en zwaar vuurwerk. Het protest staat niet op zichzelf. Ook op andere plekken hield de komst van een azc de gemoederen bezig.

Heesch (2016) Zo werd in Heesch in 2016 flink geprotesteerd tegen de komst van een azc. ME'ers werden bekogeld met vuurwerk, eieren en houtblokken. Ook werd een ruit van het gemeentehuis ingegooid en probeerden demonstranten het gemeentehuis binnen te komen. De ME voerde charges uit en de burgemeester gaf een noodbevel af.

In Heesch werden geen varkenspoten opgehangen zoals in Berlicum afgelopen week, maar een heel varken. Die bungelde aan een boom op de plek waar het azc moest komen. Ook lag er een varken op een transformatorhuisje, omgeven door spandoeken tegen de komst van het azc. Een 'misselijkmakende protestactie', klonk het toen in het dorp. Het azc kwam er uiteindelijk niet.

Steenbergen (2015)

Ook in Steenbergen in 2015 was er flinke weerstand tegen de komst van een azc, voorstanders waren er ook. 150 tegenstanders en ongeveer 30 voorstanders van het azc ontmoetten elkaar in oktober dat jaar op de Markt in Steenbergen. De gemoederen liepen daarbij zo hoog op dat de politie tussenbeide moest komen.

Na een aantal verhitte discussies en schreeuwpartijen werd de sfeer grimmig en gooiden de tegenstanders van het azc met eieren. Daarna vertrokken de voorstanders omdat zij de boel niet wilden laten escaleren. De politie hield de twee groepen met ongeveer tien agenten uit elkaar. Steenbergen trok even later landelijk de aandacht toen de situatie tijdens een informatiebijeenkomst over het azc volledig uit de hand liep. Een vrouw die zich vóór de opvang van asielzoekers uitsprak, kreeg te horen dat ze ‘moest oprotten’.

Ook schoffeerde een groep demonstranten de vrouw door ‘daar moet een piemel in’ tegen haar te roepen. Na de felle protesten besloot de gemeenteraad om het voorstel in te trekken. Een meerderheid stemde tegen de komst van een asielzoekerscentrum.

Lokale politiek bedreigd

Wethouder Theo Geldens van de gemeente Sint-Michielsgestel werd tijdens een informatiebijeenkomst over het azc in Berlicum vorige week uitgejoeld en uitgescholden. Situaties waar bestuurders vaker mee te maken krijgen wanneer het gaat om dit soort bijeenkomsten.

Dat het nog wat verder kan gaan bleek vorige week in Roosendaal. Daar trokken de burgemeester, wethouders en raadsleden donderdag aan de bel omdat zij te maken hebben gekregen met bedreigingen, valse beschuldigingen en beledigingen van tegenstanders van de komst van een azc in Heerle.

Slachtafval als protest Brabants ritueel

Volgens een Bossche oud-hoogleraar die Omroep Brabant naar aanleiding van de protesten in Heesch in 2016 sprak is het een oud Brabants ritueel om dieren te gebruiken als vorm van protest. "In Brabant, en met namen in de Meierij, kennen we dit soort acties om protest tegen iets uit te spreken erg goed", legde hij destijds uit. "Vanuit de geschiedenis is het een ritueel waarin slachtafval en dode dieren gebruikt werden om, volksgericht, het ongenoegen over iets of iemand te uiten. Vroeger hingen ze er trouwens geen spandoeken bij, dan was de boodschap meteen duidelijk. Er zijn honderden voorbeelden van", vertelde de hoogleraar.