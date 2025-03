Jonge Noud (13) verongelukt op weg naar bijbaantje, dorp in diepe rouw

Het dramatische overlijden van Noud van Elderen dit weekend heeft grote impact op iedereen in zijn omgeving. Noud (13) kwam zaterdag om het leven bij een aanrijding op de Beerseweg in Diessen. Bij zijn school, het Pius X-College in Bladel en ook het bedrijf waar hij naar op weg was voor zijn bijbaantje, is de shock groot.

"Noud was zaterdagochtend om kwart voor acht op weg naar zijn bijbaantje in Diessen", vertelt Johan van Kollenburg, eigenaar van het bedrijf waar Noud werkte. Hij was daar zes weken in dienst en hielp bij kleine klusjes en het onderhoud van landbouwmachines. Johan werd na het ongeval door de politie gevraagd om te bevestigen dat de jongen die was aangereden, Noud was. "Op zaterdag zijn hier maar zes mensen aan het werk, onder wie mijn zoon, die van dezelfde leeftijd is. Iedereen was in shock."

Impact

"De dood van Noud heeft een enorme impact op iedereen in en om de school", vertelt directeur Miriam Maas. "Natuurlijk ligt de prioriteit bij het opvangen van de leerlingen die bij Noud in de klas zitten, maar omdat we een streekschool zijn heeft Noud ook vrienden in andere klassen. Het is een hele hechte gemeenschap." Om de kinderen te ondersteunen in het verlies staat een groep van specialisten klaar. "Niet alleen de mentor heeft een belangrijke rol, ook is er psycholoog en een orthopedagoog beschikbaar voor de leerlingen", aldus Maas.