Tachtigplussers opgelicht, nepbankmedewerker jaar de cel in

Quint K. (23) uit Eindhoven, die zich uitgaf als bankmedewerker, is veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag bepaald. K. lichtte als nepbankmedewerker drie ouderen op en nam pinpassen en kostbaarheden mee. Ook heeft hij de tante van zijn ex bedreigd en had hij een ploertendoder, een gaspistool en 17 knalpatronen in bezit.

Samen met anderen wist Quint K. drie mensen op te lichten in Maarheeze, Vught en Weert. Volgens de rechtbank deed hij dat uit puur winstbejag en heeft hij zich niets aangetrokken van de belangen van de slachtoffers. De rechtbank neemt het hem zeer kwalijk dat hij samen met anderen misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van de veelal oudere slachtoffers. Twee van de slachtoffers waren 81 en 82 jaar oud. Quint K. liet de slachtoffers geloven dat zij risico liepen om hun geld of eigendommen te verliezen, vanwege inbraken in de buurt. Maar hij kon ze wel helpen door deze eigendommen en vertrouwelijke bankgegevens op te komen halen. In Maarheeze wees de oudere vrouw des huizes K. de weg naar de kluis op de eerste verdieping om daar sieraden weg te halen. Volgens de rechtbank spreekt uit het handelen van K. minachting van anderen. Door hem is het vertrouwen van de slachtoffers in de medemens en in instanties als banken en de politie ernstig aangetast. Ook voelen ze zich daardoor onveiling en hebben ze last van schaamte- en schuldgevoelens.

Imposant postuur

Tijdens de zitting eerder bleek dat Quint K. wel past in het profiel van iemand die je voor het karretje van een doortrapte organisatie kunt spannen: een jongvolwassene, licht verstandelijk beperkt en makkelijk te beïnvloeden. Ook is hij enorm groot en zit zijn lijf onder de tatoeages. Hij heeft daarmee een imposant postuur. Quint heeft in zijn nog jonge leven al een indrukwekkend strafblad opgebouwd, denk aan wapenbezit, diefstallen en bedreigingen. De stap naar het oplichten van vooral tachtigplussers bleek dan ook niet zo groot. Via Instagram kwam hij in contact met de oplichtersbende. Geoliede machine

Quint was onderdeel van een geoliede machine. Zeker vijf man maakten deel uit van het team en ieder had zijn of haar eigen taak. De grootste slag sloegen ze in Vught, waar een vrouw ruim 14.000 euro kwijtraakte door haar passen en pincodes mee te geven. Quint kreeg maar een paar honderd euro zei hij, maar volgens justitie schepte hij in berichten op dat hij ‘wel 2 tot 3 K (twee- tot drieduizend euro)’ per week verdiende. De officier eiste twee weken geleden dat Quint K. drie jaar cel zou krijgen, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank vindt twintig maanden, waarvan acht voorwaardelijk wel voldoende voor de oplichting, de bedreiging en de wapens. Naast de celstraf moet Quint K. nog drie voorwaardelijke straffen uitvoeren van achtereenvolgens 238, 112 en 40 uur voor eerdere delicten. Ook moet K. behandeld worden tijdens zijn proefperiode van drie jaar, moet hij gaan werken en worden gecontroleerd op gebruik van alcohol en drugs.