PSV-speler besmet met tuberculose, bron- en contactonderzoek opgestart

Bij één van de spelers van de selectie van PSV is actieve tuberculose vastgesteld, dat meldt de club maandag in een persbericht. De bewuste speler maakt het volgens de club naar omstandigheden goed. De situatie wordt volgens de voorschriften van de GGD gemonitord zegt PSV.

Er is melding van de situatie gemaakt bij de GGD Brabant-Zuidoost. Een bron- en contactonderzoek is opgestart en mensen in de omgeving van de speler zijn op de hoogte gebracht. Tot dusver zijn er geen aanwijzingen dat mensen in de omgeving van de geïnfecteerde speler besmet zijn, schrijft PSV in het persbericht.

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en meestal de longen treft. De speler heeft de actieve vorm van tuberculose, dat betekent dat bacteriën via de lucht worden verspreid en dat het dus besmettelijk is. Toch zegt de club dat kans op verdere besmetting klein is.

Behandeling van tuberculose Uit richtlijnen van het RIVM blijkt dat een patiënt met actieve tuberculose in isolatie moet zo lang het besmettelijk is. Er worden medicijnen voorgeschreven die minimaal zes maanden moeten worden ingenomen. Deze medicijnen worden dagelijks ingenomen op een vast tijdstip. Meestal is de patiënt na twee tot drie weken behandeling niet meer besmettelijk.

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte die mensen krijgen door een bacterie. Door die bacterie kun je ernstige ontstekingen krijgen. Vaak komt het voor in de longen, dat is de actieve vorm oftewel de besmettelijke variant. Tuberculose kan ook in de botten, lymfeklieren, wervels of andere delen van het lichaam zitten. Dan is het niet besmettelijk. De ziekte is volgens het RIVM goed te behandelen en komt weinig voor.

Niet iedereen die besmet is met de bacterie krijgt de ziekte. Bij één op de tien mensen gebeurt dat wel. Dit kan na enkele maanden, maar ook pas na jaren. De kans om ziek te worden nadat je besmet bent geraakt is in de eerste twee jaar het grootst.

Aantallen tuberculose

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er in 2024 768 mensen waren met tuberculose in Nederland. In 469 gevallen ging het om de besmettelijke variant. 81 procent van de patiënten was niet afkomstig uit Nederland, maar uit landen als Eritrea, Somalië, Marokko, India en Ethiopië.

De Europese gezondheidsdienst ECDC en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldden deze maandag dat steeds meer kinderen in Europa besmet raken met tuberculose. Het gaat dan om kinderen onder de vijftien jaar.