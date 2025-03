Rouwcoach Riet: 'Jongeren moeten zien dat anderen ook verdriet hebben'

Het overlijden van de 13-jarige Noud afgelopen zaterdag bij een verkeersongeval laat zijn middelbare school in diepe rouw achter. Voor veel klasgenoten is het de eerste keer dat ze in aanraking komen met de dood. Rouwdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers weet hoe je moet helpen bij het verwerken van dit verlies.

Riet schreef meerdere boeken over rouwen, onder meer gericht op jongeren. "Puberen gaat vooral om het leven. Opeens worden deze jongeren ermee geconfronteerd dat het leven morgen ineens voorbij kan zijn", vertelt Riet. Daarmee is het volgens haar ook een leermoment voor de school. "Het is heel belangrijk dat de leerlingen de ruimte krijgen om op hun eigen manier te rouwen." Want dat doet niet iedereen hetzelfde. "De één kruipt het liefst onder een deken, terwijl de ander juist heel boos wordt", legt de rouwdeskundige uit. "Het gaat er vooral om dat ze zien dat anderen óók verdriet hebben."

Hoe iemand wordt herdacht, hangt af van de persoon en diens nabestaanden. "Maar het is goed om plekken en momenten te creëren waar nabestaanden kunnen delen", zegt Riet. "Jongeren moeten leren dat rouwen iets is dat je samen doet, net als vieren."