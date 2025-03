Hennepkwekerij met ruim 1000 planten ontdekt, bewoner aangehouden

In een huis aan de Weegbree in Helvoirt is maandag een hennepkwekerij gevonden met duizend planten. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een tip. De bewoner van het huis is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Het gaat om iets meer dan duizend planten maar de politie wil het exacte aantal niet noemen. Enexis en Brabant Water hebben stroom en water afgesloten omdat dit illegaal werd afgetapt voor de kwekerij.

Een bedrijf ontmantelt de kwekerij, de planten worden ter plaatse vernietigd en alle materialen worden meegenomen. Buurtbewoners zeggen al langere tijd een henneplucht te hebben geroken maar konden niet achterhalen waar de stank vandaan kwam. Het huis is van een inwoner van Helvoirt die de woning verhuurde. De politie doet onderzoek naar de zaak.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

