Vrouw om niets ernstig mishandeld: 'Zoveel geweld moet opgevallen zijn'

Zomaar uit het niets wordt een vrouw op 16 januari om half acht in de ochtend ernstig mishandeld. Dat gebeurt in een steegje bij de Parkstraat in Breda. Er is zoveel geweld gebruikt dat het iemand opgevallen moet zijn, zegt de politie in opsporingsprogramma Bureau Brabant. De woordvoerder roept getuigen op zich te melden.

De vrouw heeft die donderdagochtend geen idee wat haar overkomt als ze vanuit het niets wordt aangevallen en mishandeld. Ze stribbelde flink tegen, maar kan niet voorkomen dat ze ernstig gewond raakt. Dwars over haar hals loopt een flinke snee.

De verwonding die de vrouw overhield aan haar mishandeling (foto: slachtoffer/Bureau Brabant).