Deze overvallers stonden plots in slaapkamer van Bart en Sara

Bart en Sara werden in november vorig jaar overvallen in hun slaap. Midden in de nacht stonden er drie mannen met pistolen en een mes in hun slaapkamer aan de Maastrichterweg in Valkenswaard. De overvallers zijn nog altijd niet gepakt en daarom is de zaak dinsdagavond te zien bij het programma Opsporing Verzocht. "We denken er nog iedere dag aan", vertelt Sara in het radioprogramma Afslag Zuid.

Het jonge stel was woensdag 27 november vorig jaar uit eten. "We waren daarom wat later thuis dan normaal voor een woensdagavond", zegt Sara. "We zijn om een uur of één, half twee naar bed gegaan en zijn gaan slapen." Om kwart voor drie werden ze wakker door kabaal in hun slaapkamer. "Ze zijn heel stil het huis binnengekomen. We hoorden ze pas toen ze naast ons bed stonden. Ineens was er geroep van drie mannen, ze wilden de code van de kluis weten. Toen het licht aan ging zagen we drie gewapende mannen staan."

"Meewerken, kluis openen zodat ze snel mogelijk weer weg zouden gaan."

"Ik dacht eerst dat het kabaal van buiten kwam", vertelt Bart over de bewuste nacht. "Ik moest eerst wakker worden. Ik dacht eerst aan Sara en trok haar wat naar achter om wat afstand te creëren en verder dacht ik: Meewerken en kluis openen zodat ze snel mogelijk weer weg zouden gaan."

"Je voelt van alles als dat gebeurt: woede, angst en het is een ontzettende schending van je privacy als er drie mannen ineens zo naast je bed staan", zegt Sara. "Het was heel veel tegelijk en je hebt eigenlijk geen moment om na te denken." "Ik stond niet echt in de overlevingsstand", voegt haar partner toe. "Ik probeerde rustig te blijven en te handelen zodat de overvallers ook rustig zouden blijven en geen gekke dingen zouden doen."

"De overval heeft nog steeds impact op ons dagelijks leven."