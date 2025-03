112-nieuws: klant van taxi gewond bij botsing • dronken bestuurder op A58

14.45

Een fietser is vanmiddag ernstig gewond bij een botsing met een auto op de De Quayweg in Wanroij. De vrouw stak de weg over naar een fietspad en botste vervolgens met een auto. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er landde ook een traumahelikopter. De De Quayweg was tijdelijk dicht.