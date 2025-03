Enorme ravage en gewonden nadat automobilist geparkeerde auto's ramt

Meerdere mensen zijn in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt nadat een automobilist een groot aantal geparkeerde auto's heeft geramd in Breda. De automobilist, in een auto met Duits kenteken, reed tegen meerdere geparkeerde auto's in de Prins Hendrikstraat. Twee auto's liepen grote schade op, vier of vijf wagens raakten licht beschadigd. Een Jeep kwam op z'n kant terecht en stond vervolgens tegen een gevel geparkeerd.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over een. De veroorzaker van het ongeluk kwam net voor de kruising met de Gaffelstraat tot stilstand en stond dwars op de weg. Ook die auto raakte beschadigd. De straat lag vol onderdelen van auto's die geramd waren.

Vier ambulances kwamen naar het ongeval om hulp te verlenen. Meerdere mensen zijn meegenomen naar het ziekenhuis voor behandeling. Het is onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren, ook is nog niet bekend of er iemand is aangehouden. De politie heeft de weg tijdelijk afgesloten en doet onderzoek.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink