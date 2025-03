112-nieuws: paard overleden na ontsnapping • enorme ravage na dollemansrit

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

10.39 Politie rectificeert eigen bericht over traumahelikopter De politie trekt haar eigen bericht in over een traumahelikopter die woensdagavond niet kon landen bij een ernstig ongeluk omdat de helikopter werd beschenen met een laserpen. De politie zegt nu dat de helikopter kon niet landen omdat het veld niet geschikt was voor een veilige landing. "De laserpen had daar niets mee te maken." Lees hier meer.

09.40 Paarden zorgen voor file Vuer paarden zorgen donderdagochtend vertraging op de A4 bij Hoogerheide. De paarden zijn losgebroken uit een weiland en stonden tussen de bomen naast de snelweg richting Bergen op Zoom. Een van de paarden is bij de uitbraak overleden. Update (09.45): de weg is weer vrij. Lees hier meer.

01.15 Enorme ravage nadat automobilist geparkeerde auto's ramt Meerdere mensen zijn afgelopen nacht gewond geraakt nadat een automobilist een groot aantal geparkeerde auto's heeft geramd in Breda. De automobilist, in een auto met Duits kenteken, reed tegen meerdere geparkeerde auto's in de Prins Hendrikstraat. Twee auto's liepen grote schade op, vier of vijf wagens raakten licht beschadigd. Een Jeep kwam op z'n kant terecht en stond vervolgens tegen een gevel geparkeerd. Lees hier meer. Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

23.15 Traumahelikopter beschenen met laser Een traumahelikopter die gisteravond wilde landen in de buurt van een ernstig ongeluk aan de Geldropsedijk in Nuenen, is beschenen met een laserpen. Daardoor moest de piloot de eerste poging om te landen afbreken. Dat meldt de politie Valkenswaard op Instagram. De helikopter werd beschenen vanuit een huis in de buurt van de Geldropsedijk. "Buiten dat dit strafbaar is, moet je bedenken dat een traumahelikopter niet zomaar opgeroepen wordt", laat de politie weten. "Realiseer je wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben." Lees hier meer.