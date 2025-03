Zorgen om man die bewegingsloos in auto ligt, blijkt slapende dief te zijn

De politie ging maandagnacht naar een parkeerplaats aan de Beyerd in Breda omdat een man daar medische hulp nodig zou hebben. De man bleek echter in zijn auto in slaap te zijn gevallen. Na controle bleek hij wel een dief te zijn.

Een voorbijganger belde de politie rond vier uur omdat hij zich zorgen maakte over een man die bewegingsloos achter het stuur lag in een auto op de parkeerplaats.