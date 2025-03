Arbeidsmigrantenhotel voor 800 mensen in de maak

Een hotel in Zevenbergen dat plaats biedt aan achthonderd arbeidsmigranten. Dat plan is goed gevallen bij de gemeente Moerdijk en mag verder worden onderzocht. Er moeten vier gebouwen komen met drie verdiepingen, parkeerplekken, recreatievoorzieningen en veel groen.

Vermindering druk woningmarkt

Het initiatief past binnen de gemeentelijke plannen om de druk op de woningmarkt door arbeidsmigranten te verminderen. In de gemeente Moerdijk werken veel arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in de agrarische sector en logistiek. Die wonen nu vaak in onveilige situaties.

Overleg met bewoners en bedrijven

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat initiatiefnemer Sabes Vastgoed mag onderzoeken of het plan haalbaar is. Dan wordt bekeken of het financieel mogelijk is en hoe het hotel kan draaien zonder overlast te veroorzaken voor bedrijven en bewoners in de buurt. Omwonenden krijgen ook de kans om te zeggen wat ze van de plannen vinden.

Als er een haalbaar plan ligt, dat voldoet aan de wet- en regelgeving, verleent de gemeente een vergunning.