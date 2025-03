Drugsdealer voor vierde keer veroordeeld: nu 1,5 jaar de cel in

Jeffrey H. uit Breugel is erg hardleers. Duidelijke taal van de rechtbank in Den Bosch in een uitspraak in een zaak tegen deze 42-jarige man. Volgens de rechter is klip en klaar bewezen dat hij zich vorig jaar gedurende acht maanden schuldig heeft gemaakt aan het dealen van cocaïne, onder meer vanuit zijn woning.

Ook had hij thuis een flinke handelsvoorraad cocaïne liggen. H. heeft een een gevangenisstraf van achttien maanden gekregen. Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist. De officier van justitie stelde verder dat de man ruim 23.000 euro van het geld dat hij met zijn handel heeft verdiend, moet terugbetalen aan de staat. De rechter kwam tot een optelsom van ruim 16 mille (uitgaande van een verkoopprijs van 50 euro per gram coke). Per gram zou H. 12 euro hebben verdiend. Net uit cel weer in de fout

De rechter stipte in de uitspraak ook aan dat H. al drie keer eerder was veroordeeld en de draad van drugs dealen weer oppakte, zelfs in een periode dat hij net uit de gevangenis was na een eerdere straf. Bovendien zat hij nog in twee proeftijden.

De rechter wees er ook op dat de man met zijn activiteiten van januari tot september vorig jaar overlast heeft veroorzaakt voor de buurt. Een buurman meldde bij de politie dat het er een komen en gaan was van drugsklanten op de Mercuriusstraat in Breugel waar H. woonde. En dat er te pas en te onpas voor andermans huis werd geparkeerd. Voor burgemeester Suzanne Otters-Bruijnen van de gemeente Son en Breugel was de voortdurende handel reden om het huis voor twee jaar te sluiten. Dat had niet alleen consequenties voor H.: zijn moeder met wie hij er woonde, moest ook elders onderdak zoeken. Zij woont inmiddels in een bejaardenhuis.

De rechter bleek niet onder de indruk van de verklaringen die H. tijdens de zitting had afgelegd. Hij zei onder meer dat hij het erg vond dat hij weer had gedeald, maar ook dat hij door schulden met de rug tegen de muur stond: “Ik was er niet op uit om mezelf te verrijken. Ik erken schuld en hoop op hulp.” Een voorwaardelijke gevangenisstraf is desondanks bewust niet opgelegd. Er is meermalen geprobeerd hem hulp te bieden, maar daar wilde H. geen gebruik van maken. Ook trajecten die hij heeft gevolgd bij de reclassering hebben niet geleid tot gedragsverandering. H. heeft in de ogen van de rechter slechts gehandeld uit winstbejag. H.’s advocaat had liever gezien dat de onvoorwaardelijke straf niet langer zou zijn dan het voorarrest. Hij zag wel wat in een voorwaardelijke gevangenisstraf, als stok achter de deur. In de tussentijd zou er gezocht kunnen worden naar een passende woonruimte en een oplossing voor zijn schulden- en verslavingsproblematiek.

