Ouders worstelen met smartphonegebruik kids en stappen naar Den Haag

Een delegatie van drie moeders uit Bergeijk keert voldaan terug uit Den Haag. "Onze missie is geslaagd. We hebben volle bak aandacht gekregen om bewuster om te gaan met de smartphone, zeker in de buurt van kinderen", vertelt Tessa van Dooren. We hebben ons verhaal verteld op radio, televisie en aan Tweede Kamerleden.

Dinsdag boden de drie een petitie aan enkele Tweede Kamerleden in Den Haag aan om meer beleid te maken voor smartphone gebruik. "Wij zijn ook niet dol op regels, maar nu zijn er geen waardoor de rem eraf lijkt." Er kwamen een kleine twintig Kamerleden op het petitie-moment af. "Het was leuk te zien dat de Kamerleden ook vader of moeder zijn en het probleem herkennen. Jesse Klaver had het er vaker over met zijn zoon van 11.", vertelde hij aan Tessa.

Jesse Klaver heeft het met zijn zoon ook over smartphonegebruik (Foto; Tessa van Dooren)

In Bergeijk groeit al langer de wens onder ouders om die smartphone minder prominent aanwezig te laten zijn omdat ouders merken dat kinderen daardoor minder fysiek contact met elkaar hebben. Eerder werd daarom het ouderinitiatief Smartphonevrij Opgroeien Bergeijk opgericht. In een voorlichtingsavond bleek dat veel ouders met het smartphonegebruik worstelen. Er werd ook geconstateerd dat kinderen op steeds jongere leeftijd een smartphone krijgen. Dit vergroot de druk op een ouder om hier ook aan te geven. Landelijk leeft ook de wens om het gebruik van het mobieltje onder kinderen te beperken. ‘Smartphonevrij Opgroeien’ heet de landelijke club die 500 scholen en 6500 ouders vertegenwoordigt. De ouderbeweging uit Bergeijk adviseert om kinderen tot hun veertiende te laten beginnen met een zogeheten startphone, een simpele Nokia zonder social media en internet. Ook kan er op een gezinstablet thuis met vriendjes contact zijn via online kanalen, zoals WhatsApp.

De petitie werd aangeboden samen met de praatplaat op A4 formaat. (foto: Tessa van Dooren)

De tip uit Bergeijk is om zolang er geen regels zijn er vooral over te praten. "Daarom hebben we praatplaat gemaakt. Die hebben we ook aan de Kamerleden gegeven. Daar staan vooral vragen zoals; 'wat vind je leuk om te doen zonder smartphone?' Er staan ook challenges op als een dag zonder telefoon." Volgens Tessa waren de reacties alleen maar positief. "Een Kamerlid zag zelfs wel wat in een nationale smartphone-loze dag."