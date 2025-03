Juweliersoverval laat diepe indruk achter: ‘Een trauma voor het hele gezin’

Het was als een scene uit een slechte actiefilm. De gewelddadige overval afgelopen december op 't Goudcentrum in Tilburg door overvallers met een clownsmasker. Vic, Gini en Bart Jacobs van het familiebedrijf zijn er nog steeds van ontdaan. Woensdag staat de eerste verdachte voor de rechter.

Vic Jacobs helpt een paar klanten in het kleine juwelierszaakje aan de Besterdring in Tilburg. Nog steeds kan en wil hij niet goed praten over wat er aan het einde van die dag allemaal gebeurde in de winkel. "Een van de overvallers was eerder al in de zaak geweest. Toen Vic hem binnenliet, stonden er opeens ook twee gemaskerde mannen naast hem", vertelt zijn vader, Bart Jacobs, die net voor de overval de winkel had verlaten.

"Ze moesten op hun knieën voor het raam gaan zitten, met een geweer tegen hun hoofd."

"De twee droegen clownsmaskers en duwden Vic naar binnen. Meteen achter de tweede deur viel hij op de grond en kreeg hij een paar schoppen tegen zijn hoofd. Ondertussen werden Vic en Gini onder schot gehouden met een geweer en naar de ruimte achter in de zaak gedwongen", vervolgt Bart. "Daar moesten ze op hun knieën voor het raam gaan zitten, met een geweer tegen hun hoofd. Terwijl zij zo vastgehouden werden, sloegen de andere twee overvallers hun slag: ze vernielden verschillende vitrines en graaiden een grote hoeveelheid sieraden uit de etalage."

Aan de overkant van de straat filmde een getuige alles en belde tegelijkertijd de politie. Dankzij de melding arriveerde de politie precies op het moment dat de overvallers in een vluchtauto wilden stappen. De politie zette de achtervolging in en in de Economenlaan, een doodlopende straat, konden de overvallers geen kant meer op. Ze vluchtten te voet verder. Een van hen sprong over een hek en wist te ontkomen, maar de ander, een 22-jarige Roemeen, werd direct opgepakt.

Beeld van getuige als overvaller in de etalage graait

"De schrik zat er goed in en we wilden eigenlijk stoppen met de zaak", vertelt Bart. "Die overvallers hebben geen idee wat ze een gezin en een familiebedrijf hiermee aandoen. En dan heb ik het niet eens over de gestolen sieraden, maar over de impact op ons leven. Daar zijn geen woorden voor, het is echt een trauma."

"Ik zit daar met zoveel adrenaline en zou het liefst naar voren lopen en hem in zijn nek springen."

Na de overval kreeg de familie veel kaartjes en bloemen van vaste klanten. Ook de burgemeester kwam langs. "Iedereen vroeg ons om alsjeblieft door te gaan. We zitten hier volgende maand veertig jaar. En het is niet de bedoeling dat mijn kinderen, die de zaak overnemen, hun werk verder moeten doen met angst in hun hart. Vooral de steun van onze klanten heeft ervoor gezorgd dat we tóch doorgaan." Woensdag staat de eerste verdachte, de 22-jarige Roemeen, voor de rechter. Afgelopen week is ook een tweede verdachte aangehouden in Duitsland. De derde overvaller is nog steeds voortvluchtig. "We gaan met z’n allen naar de rechtbank, dus de winkel blijft die dag gesloten", zegt Bart. "Ik zit daar met zoveel adrenaline en zou het liefst naar voren lopen en hem in zijn nek springen. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik eraan denk hoe ze Vic hebben mishandeld. Ik hoop dat ze flinke straffen krijgen", vertelt Bart zichtbaar geëmotioneerd.