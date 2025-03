Wijkagent Erik haalde overleden jongen uit het zand: ‘Ik had er last van’

Wijkagent Erik heeft een bijzondere, maar heftige, band met De Groote Wielen in Rosmalen. In ‘zijn wijk’ haalde hij namelijk 21 jaar geleden een overleden jongetje uit een berg zand. Het bizarre toeval wil dat exact 20 jaar later op diezelfde plek opnieuw een heftig incident gebeurde: een 4-jarige jongen viel in een vijver en overleefde dit maar ternauwernood. “Het is daardoor mijn wijk”, vertelt de wijkagent in een interview met Omroep Brabant.

7-jarige jongen overleden De wijkagent heeft een bijzondere band met De Goote Wielen. En die begint op zaterdag 3 april 2004. De Groote Wielen is op dat moment niet meer dan een grote zandvlakte, de wijk is in aanbouw. Agent Erik is in dienst bij de politie in Den Bosch als er een melding komt van een jongetje dat onder het zand terecht is gekomen.

In de nieuwbouwwijk speelt voornamelijk jeugdoverlast. “We hebben hier heel veel jeugd op fatbikes en scooters die baldadigheid uithalen. Jeugd vanuit de wijk maar ook uit Empel, Rosmalen en Den Bosch komt hier naar het strandje of het nieuwe centrum en zorgt daar voor overlast.” Aan Erik om de jongeren te kennen en om zichtbaar te zijn om zo grote problemen te voorkomen.

Sheriff “Een wijkagent probeert in de haarvaten van de wijk te zitten. Ik probeer problemen vroegtijdig op te lossen zodat het geen politiezaak wordt”, legt Erik uit terwijl hij door de wijk loopt. Hij is een soort sheriff van de wijk. “Zo kun je het zien, maar een sheriff doet het alleen en ik heb een heel team achter mij staan. Ik ben wel de oren en ogen van de wijk.”

De 53-jarige Erik Bertrums zit sinds 1998 bij de politie, sinds 2016 is hij wijkagent van de nieuwbouwwijk De Groote Wielen. Een wijk die nu precies 20 jaar bestaat en waar 11.000 mensen wonen. Maar ook een wijk die nog flink groeit: in 2030 wonen er naar verwachting zo’n 18.000 mensen.

“Ik was daar als één van de eersten”, weet Erik nog. “Dan zie je een metershoge berg zand en ouders die in paniek zijn.” Hij steek een schep in het zand en komt meteen bij het jongetje uit. “Dat was toen een hele opluchting. Maar helaas kwamen we te laat.”

Opnieuw heftig incident

Voor de toen 32-jarige agent Erik is dit een moeilijk moment. “Ik was zelf net vader geworden, ik heb daar ook wel even last van gehad. Gelukkig ben ik goed opgevangen en heb ik het een plekje kunnen geven”, blikt hij 21 jaar later terug. “Het zorgt ook voor een bijzondere band met de wijk. Het is daardoor mijn wijk.”

Het bizarre toeval wil dat exact 20 jaar later op precies dezelfde plek opnieuw een heftig incident gebeurde met een kind. Een 4-jarige kleuter ontsnapt aan de aandacht van de leraren, weet via een poort van het schoolplein af te komen en belandt in een vijver vlak bij de school. Na tien minuten word hij gevonden.

Erik zit in een cursus, maar komt als wijkagent direct in actie. “Ik wist namelijk wie de ouders waren en zo konden ze snel gewaarschuwd worden en mee naar het ziekenhuis.” Het zag er een jaar geleden heel slecht uit voor het 4-jarige jongetje. Hij heeft gevochten voor zijn leven, maar is er uiteindelijk zonder blijvende schade vanaf gekomen.