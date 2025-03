Fotomodel en meubelmaker in opleiding Eline (18) leeft in 2 werelden

De wereld van de 18-jarige Eline Wirken uit Rijen zit vol contrasten. Aan de ene kant is er de glitter en glamour, als model en kandidaat Miss World. En tegelijkertijd doet ze een opleiding voor meubelmaker, waar haar uiterlijk juist helemaal niet meewerkt. Dat merkte ze toen ze op stage ging: “Ik werd negatief bekeken als vrouw en ik kreeg opmerkingen naar m’n hoofd.”

Aangekomen in het lokaal, pakt Eline een stuk hout en zet het in de pers: “Het is eerst gestoomd, in de pers krijgt het de vorm van de mal.” Het is de wereld waarin Eline zich thuis voelt. En een heel contrast met haar andere wereld: het modellenwerk. “Dat zie ik meer als een hobby. Het is zo moeilijk om daar je vak van te maken. Hier kan ik altijd in doorgroeien”, zegt ze terwijl ze de pers nog eens stevig aandraait.

Eline is eerstejaars op het hout- en meubileringscollege in Rotterdam. “Hier rechts heb je het lab. Daar kun je lasersnijden, borduren en 3D-printen. Eigenlijk hoef ik nooit een verjaardagscadeautje te kopen, je kunt alles hier maken.”

Toch is het, ook in 2025, voor een mooie jonge vrouw als Eline nog altijd lastig een plek te vinden in de technische wereld, die door mannen wordt gedomineerd. Dat merkte ze vooral toen ze op haar 16e op stage ging: “Als jong meisje was ik niet bepaald welkom in een bedrijf met vijftig mannen. Ik kreeg reacties naar m’n hoofd. Dat ik m’n haar wel vaker los mag dragen. Of ze zeiden dat ik speciaal make-up had opgedaan voor de mannen, terwijl ik dat gewoon voor mezelf deed. Een man van 42 zei ooit tegen me dat ik m’n werkbroek wel uit mocht doen en alleen in m’n legging mocht rondlopen."

Het was niet goed voor haar motivatie: “Ik wilde gewoon leren daar, maar ik voelde me niet welkom. Je wordt erg onderschat. Op de bouwplaats denken ze dat ze je moeten helpen om een plank te dragen, terwijl je dat zelf gewoon kan.” Toch zet ze door: “Omdat het echt een geweldig vak is. Je bent vrij, je bent altijd bezig en er is altijd vernieuwing.”