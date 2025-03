Eindhovens raadslid en partner verdacht van witwassen: 'Ben een stumper'

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet het Eindhovense raadslid Fatimzahra Chahim zes maanden naar de gevangenis voor witwassen. Ze zou drie jaar lang geld hebben witgewassen dat afkomstig was uit criminele activiteiten van haar partner. Tegen haar partner, Nabil N., is een gevangenisstraf van zeven jaar geëist. Hij wordt verdacht van onder meer witwassen, het verhandelen van minimaal 130 kilo cocaïne en betrokkenheid bij de transport van cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek naar Nederland.

Fatimzahra Chahim zit sinds 2018 in de Eindhovense gemeenteraad. Ze stond op plek vier voor de VVD bij de verkiezingen in 2022. Twee jaar geleden stapte ze uit de fractie na onenigheid. Daarna ging ze als eenmansfractie verder. Inmiddels zou ze niet meer werkzaam zijn, verklaarde ze woensdag in de rechtbank. "Het gaat niet goed met mij. Ik ben op non-actief gezet. Ik word bestempeld als boef en kan niet meer over straat", zegt ze.

Ze raakte in 2019 bevriend met N., die toen vastzat voor drugsbezit. Hij belde haar vaak vanuit de gevangenis, zij bezocht hem in 2020 meerdere keren. Waarom hij vastzat, zegt het raadslid nooit te hebben geweten. "Hij zei dat het voor iets kleins was en ik geloofde dat. In mijn ogen zat daar een onschuldig iemand vast", zegt ze. Na zijn vrijlating kregen ze een relatie. Een jaar later schreef hij zich in op haar adres.

Versleutelde berichten

De politie kwam N. op het spoor dankzij versleutelde berichten die hij stuurde met accounts via de gekraakte berichtendienst SKY ECC. Hij nam een account in gebruik op 2 juni 2020, één dag na zijn vrijlating uit de gevangenis. Wanneer de rechter zich hardop afvraagt hoe dat zo snel kan, volgt er een lange stilte. Uiteindelijk zegt N.: "Ik had dat account gekregen van iemand". Al zegt hij niet altijd degene te zijn die het account gebruikte. Hij zou de telefoon regelmatig aan iemand hebben gegeven die hij ontmoette in een shishalounge.

Via zijn account werden vele berichten gestuurd over drugshandel. Foto's van blokken drugs, berichten over prijzen en afspraken om geld te komen halen. Het adres van het raadslid werd door N. genoemd als plek om drugs of geld te komen halen.