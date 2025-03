Mariano (24) kan zijn geluk niet op nu hij originele K3 kan zien optreden

Vijf kaartjes heeft Mariano Keerssemeeckers (24) uit Tilburg voor de reünie-optredens van de originele K3. De Tilburger is fan van het eerste uur en het gevoel voor de Vlaamse zangeressen is nooit verdwenen. Hij heeft zelfs twee K3-tatoeages. "Het gonsde al langer van de geruchten en ik dacht maandag: 'ik ga er gewoon klaar voor zitten'. Ik heb voor vijf shows echt topplekken vooraan kunnen kopen."

Nog niet zolang geleden kwam hij zijn grote heldin in het echt tegen. "Ik heb haar gevraagd een hartje tekenen. Dit heb ik een dag later laten tatoeëren. Ze voelde zich vereerd dat ik dit ging doen."

Hij vindt Karen, Kathleen en Kristel fantastisch. Maar als hij eerlijk is, laat Kristel zijn hart net iets sneller kloppen. "Ik weet niet wat dat is, dat is een gevoel."

Eerder had Mariano al het grootste decorstuk van de musical 'De 3 Biggetjes' laten vereeuwigen op zijn arm. "De 3 Biggetjes hoort bij mijn eerste herinneringen aan K3. Ik word blij en vrolijk als ik daarnaar kijk."

Ondertussen verheugt de volwassen Mariano zich nu op oktober, wanneer hij de zangeressen weer zal zien optreden. Het trio is inmiddels rond de vijftig jaar oud, maar dat doet de Tilburger helemaal niks. "Dit is ons moment. Dit is nostalgie en een trip down memory lane voor hen en en hun fans."

Ondanks alle wisselingen van de wacht en zelfs de complete vervanging van alle K3-tjes, bleef de liefde voor het zangtrio bij Mariano. "Het zit 'm in de muziek. Het is vaak vrolijk en ik kan er heerlijk op dansen", zegt hij.

"Ik heb natuurlijk allerlei hebbedingetjes van K3. In een kast staan twaalf barbiepoppen van bijna alle zangeressen die ooit in K3 hebben gezeten. Als ik daar voorbij loop, maak ik spontaan een dansje", grapt hij.