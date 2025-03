Dit is dé oplichtingstruc van het moment

Het is dé oplichtingstruc van het moment: criminelen die zich voordoen als behulpzame agenten. Ze zeggen je te beschermen tegen inbraak of diefstal, maar in werkelijkheid zijn juist zíj de boeven die er met kostbare spullen vandoor gaan. Bij de echte politie hebben ze er hun handen vol aan. Het afgelopen jaar alleen al waren er landelijk meer dan achtduizend incidenten met nepagenten, waarvan ruim achthonderd in Brabant. Maar liefst vijftien keer zoveel als het jaar ervoor.

Hoe gaan nepagenten te werk? Wat doet dit met slachtoffers? En waarom zijn de nepagenten zo lastig te pakken? Je ziet het in Misdaad Uitgelegd.