Politie deelt beelden van man die op station Tilburg met pistool dreigde

De politie heeft beelden gedeeld van een man die zondag op het station van Tilburg met een pistool heeft gedreigd en gevochten. "Gelukkig is er niet daadwerkelijk geschoten", zegt de politie die 'met spoed' op zoek is naar de identiteit van deze man.

De man kwam rond half vier vanuit Rotterdam aan en direct na aankomst was er een vechtpartij op spoor 1 van het Centraal Station in Tilburg. Hierbij leek het erop dat deze man probeerde te schieten met een vuurwapen, maar het bleef bij dreigen. Op dat moment stond het perron vol met mensen.

De politie kreeg toen meldingen dat er in een trein geschoten zou zijn. Ze rukte daarom massaal uit, onder meer met een helikopter. Vanwege het onderzoek mocht niemand in of uit de trein. In de trein werd niets gevonden en niemand werd aangehouden.

Pistool in handen

Op de foto's die de politie dinsdag naar buiten heeft gebracht, is de man duidelijk in beeld. Ook is goed te zien dat de man een pistool in zijn hand heeft als hij de trein uitstapt.

De politie denkt dat de man mogelijk uit de omgeving van Rotterdam komt, omdat de trein uit die richting kwam.