Man die meisje (14) aanrandde in het centrum wordt nog gezocht

Een meisje van 14 is begin dit jaar door een man aangerand midden op straat, in het centrum van Roosendaal. De politie is nog steeds op zoek naar deze man. In het programma Opsporing Verzocht werden beelden getoond van de man.

De aanrander strekte op 4 januari met een papiertje in zijn hand zijn arm uit naar het slachtoffer. Zij dacht dat hij een visitekaartje aanreikte en pakte het van hem aan. Op dat moment betastte hij haar ineens tussen haar benen.

Volgens de politie is het mogelijk dat meer meisjes of vrouwen last van deze man hebben gehad. "Is het jou overkomen, schaam je dan niet en meld het alsjeblieft bij de politie. Dankzij de aangifte van het 14-jarige meisje loopt er momenteel een onderzoek naar de man", wordt verteld in het tv-programma. De politie wil graag twee jonge vrouwen spreken die ook werden benaderd door de man. Mogelijk hadden zij te maken met een soortgelijke poging tot aanranding. Bureau Brabant besteedde twee weken geleden ook aandacht aan de zaak:

Hier spreekt de man twee vrouwen aan. De politie wil graag in contact komen met deze vrouwen (foto: politie/Opsporing Verzocht).