Politie jaagt op 75 razendsnelle jongeren in ultiem kat-en-muisspel

Een politieauto scheurt voorbij, een drone hangt in de lucht en overal in de wijk rennen jongeren zich het snot voor de ogen. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat er een grote klopjacht gaande is in Veghel. En eigenlijk... is dat ook zo, maar dan op een speelse manier, want Veghel is het decor van het allereerste ‘Kinderjachtseizoen’, georganiseerd door de politie en de gemeente Meierijstad.

Om klokslag zes uur klinkt het startsein. Zo'n tachtig jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar zetten het op een lopen, met maar één doel: vijf stickers halen in de wijk, zonder gepakt te worden. Maar de politie zit ze op de hielen: acht agenten en vier boa's doen mee op de fiets, undercover, te voet, in dienstauto’s en zelfs vanuit de lucht wordt er meegekeken. Misschien komt er nog wel een helikopter bij, als die tenminste niet nodig is voor een échte noodsituatie.

Veel gespannen gezichten bij de deelnemers (beeld: Omroep Brabant).

Tessa Vogels van Sociaal Werk Meierijstad is een van de organisatoren van het Kinderjachtseizoen, naar het voorbeeld van Het Jachtseizoen: een Nederlands programma van het YouTube-kanaal StukTV, waarin bekende Nederlanders als boef op de vlucht slaan.

Tessa ziet het helemaal zitten: "Het is een spelletje, maar het doel is serieus. We willen dat jongeren de politie leren kennen op een leuke manier. Als ze ooit hulp nodig hebben, stappen ze dan hopelijk makkelijker op hen af." De sfeer zit er goed in. In de speeltuin aan de Lelielaan verzamelen ouders zich om het spektakel te volgen. "Leuk idee, zo komen jongeren en politie met elkaar in contact", zegt een vader met een brede grijns. "Normaal worden agenten soms als de boeman gezien, maar dat is niet altijd terecht. Al moeten de kinderen vandaag natuurlijk wel rennen voor hun leven!"

Een van de vijf stickerposten (beeld: Omroep Brabant).

Terwijl de avond vordert, wordt het steeds moeilijker om uit handen van de politie te blijven. "Het is echt niet te doen, zij zijn getraind, wij niet", roept een deelnemer hijgend. Deelnemers die al gepakt zijn, lopen zonder het felgekleurde lintje door de wijk. Bij de leeftijdsgenoten mét lintje is de spanning van de gezichten te lezen. "Ik heb heel lang achter de caravan gelegen, want ik vind het echt eng", zegt een meisje gespannen, maar enthousiast. Een wat ouder meisje is één van de laatste 'overlevers'. "Ik hoef nog maar één sticker, dan moet ik tot het eind uit handen van de politie blijven en dan heb ik gewonnen", zegt ze opgewonden. Maar dan... pech: een agent op de fiets zet een sprint in en ondanks luide aanmoediging voor haar, wordt ze alsnog gepakt. Ze hangt voorover en snakt naar adem terwijl de agent zich over haar bekommert: "Gaat het wel, even goed door je neus ademen." Ze knikt. "Helaas, ik was er bijna", verzucht ze tussen het nemen van wat teugen lucht door. "Wel goed gedaan hoor", complimenteert de agent haar. Zelf hijgt hij trouwens ook flink na, want het is voor de politie óók een pittige race. "Ze weten soms de weg beter dan wij", lacht hij. Een agente verderop checkt de beelden van de drone. Geen lintjes meer te bekennen: "Zouden we ze hebben?" De politie wint. Maar wat zegt dat nou? “Misschien zijn het gewoon geen goede boeven", grapt Tessa. "Of de politie doet haar werk gewoon goed. Hoe dan ook, dit was een groot succes!"