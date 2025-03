Gemeenteraad houdt extra vergadering over azc in Berlicum

De gemeenteraad van Sint Michielsgestel heeft een extra vergadering ingelast over de komst van het asielzoekerscentrum in Berlicum. Donderdag gaat de vergadering plaatsvinden. Over het voorgenomen azc, waar driehonderd opvangplekken moeten komen, ontstond de afgelopen periode veel onrust. Zo werd brand gesticht bij de locatie die de gemeente voor ogen heeft. Ook werden daar varkenspoten opgehangen aan een hek.

Coalitiepartijen Fractie SMG en GroenLinks/PvdA hadden naar aanleiding van de commotie gevraagd om een extra vergadering. Op de website van de gemeenteraad is te zien dat de vergadering, die ook te volgen is via een livestream, donderdagavond om 20.00 uur begint.

Het college moet zo snel mogelijk een besluit nemen over de komst van de opvang, vinden coalitiepartijen GroenLinks-PvdA en SMG. Ze hadden ook kritiek op de grootste coalitiepartij PPA. Die partij wil nu dat er geen asielzoekerscentrum in Berlicum komt, maar dat de opvang over de hele gemeente wordt verspreid. Twee jaar geleden stemde de PPA juist in met de zoektocht naar een locatie voor een asielzoekerscentrum in Berlicum.