Zoon van Meggy bruut mishandeld in eigen straat: 'Voor het leven getekend'

De zoon (16) van Meggy Jansen uit Geffen is zaterdagnacht voor de ogen van zijn vriendin zwaar mishandeld. Dit op nog geen honderd meter afstand van zijn huis. De twee waren op de fiets onderweg naar huis van een feestje, toen er ineens twee mannen met bivakmutsen uit de bosjes kwamen en op brute wijze begonnen in te rammen op de jongen. Zijn vriendin stond schreeuwend toe te kijken. "Ze wordt soms nog schreeuwend wakker", vertelt Meggy woensdag.

De zoon van Meggy, die uit angst niet met zijn naam genoemd wil worden, liep een hersenschudding op door de mishandeling en zijn rugspieren zijn verrekt. De twee mannen schopten volgens zijn moeder vooral in op zijn hoofd en rug. Ze droegen bivakmutsen, donkere kleding en donkere handschoenen. Meggy's zoon fietste die nacht rond tien over een met zijn vriendin (16) terug naar huis, toen het op zo'n honderd meter van zijn huis aan de Kraaijeven misging. "We wonen in het buitengebied waar 's avonds weinig auto's rijden", vertelt Meggy. "Mijn zoon zag een auto rijden en waarschuwde zijn vriendin dat ze aan de kant moest gaan. Hij herkende de auto wel: een vriend van onze jongste zoon werd opgehaald door zijn moeder. Zij waren pas een paar seconden weg toen er twee mannen uit de bosjes kwamen gesprongen."

"Als ze me maar niet neersteken"

De mannen vielen haar zoon volgens haar op brute wijze aan. "Hij vertelde me later dat hij ons huis al kon zien. Door zich klein te maken, probeerde hij zijn hoofd te beschermen. Het enige wat hij dacht was: als ze me maar niet neersteken. Zijn vriendinnetje zag alles gebeuren en schreeuwde erg hard toen de mannen tekeer bleven gaan."

Maar niemand kon haar volgens Meggy horen. "Op een gegeven moment stopten de mannen", vertelt ze verder. "Een van hen zei nog: 'pak die fiets'. Maar dat hebben ze niet gedaan, want ze zijn direct gevlucht." Haar zoon belde direct zijn ouders en vluchtte met zijn vriendin naar huis. "Wij zijn snel naar buiten gerend en hebben geprobeerd om ze tot rust te brengen. We hebben de politie gebeld en aangifte gedaan. Mijn man en ik zijn ook rondjes gaan rijden, maar we troffen de mannen helaas niet aan." Het blijft gissen voor hen waar de mannen op uit waren. "Mijn zoon zei later dat hij probeerde op te staan, toen hij iets over de fiets hoorde. Hij had mijn elektrische fiets meegenomen en wilde niet dat deze gestolen werd. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan, zoals ze ook ze geen geld, telefoon of portemonnee hebben gestolen. Je vraagt je continu af: wie doet zoiets?" De vriendin van haar zoon liep in tegenstelling tot hem geen lichamelijke verwondingen op. "En de pijn van mijn zoon gaat hopelijk over", zegt Meggy. Maar de 'mentale schade voor beiden' noemt ze het ergst: "Ze zijn getekend voor het leven."

"Voetbaltraining afgezegd uit angst voor het donker."

"Ze zijn allebei ontzettend bang en op hun hoede. Als het donker begint te worden, begint bij mijn zoon de spanning op te lopen. Dan wil hij veilig binnen zijn en kijkt hij de hele tijd naar buiten. Hij heeft zijn voetbaltraining deze week overgeslagen, omdat hij niet in het donker naar buiten durft." Daarnaast komen Meggy en haar zoon dagelijks langs de plek waar het gebeurde. "Daar wil hij de bosjes het liefst weg zagen. Om tot rust te komen, heeft hij dinsdagnacht bij zijn vriendin geslapen. Zij is al een aantal keer schreeuwend wakker geworden door alle beelden die terugkomen." Zowel Meggy en haar gezin als de familie van het vriendinnetje van haar zoon zijn dagen na de mishandeling nog niet bijgekomen van de schrik: "We doen geen oog dicht. Het is je ergste nachtmerrie dat ze aan je kind zitten. Je gaat er echt aan kapot." Op camerabeelden van de buren zijn de mannen vastgelegd, net als de donkere stationwagen waar ze even later mee wegrijden. Meggy hoopt dat dorpsgenoten die meer camerabeelden hebben of die iets gezien hebben zich melden. De politie laat weten onderzoek te doen naar de mishandeling en in het onderzoek de camerabeelden mee te nemen. Een woordvoerder geeft aan dat er in het verleden geen vergelijkbare incidenten hebben plaatsgevonden in het buitengebied van Geffen.

Meggy hoopt dat dorpsgenoten die iets gezien hebben zich melden (foto: Meggy Jansen).