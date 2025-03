Goud en sieraden teruggevonden na overval op juwelier

De politie heeft goud en sieraden teruggevonden, die in december zijn buitgemaakt bij een overval op ’t Goudcentrum in Tilburg. Dat bleek woensdag tijdens een eerste zitting waar een van de drie daders terechtstond. Het goud en de sieraden werden gevonden bij een tweede verdachte die afgelopen week in Duitsland werd aangehouden.

Andel R. (22) uit Roemenië werd meteen na de overval al aangehouden, na een achtervolging. Hij zat woensdagmorgen in de rechtbank in Breda. Hij leek zenuwachtig en het duurde niet lang voor hij de overval bekende en zijn excuses aanbood. Het echtpaar Jacobs en hun twee kinderen, die gezamenlijk in de zaak aan de Besterdring in Tilburg werken, hoorden hem aan. Voor hen is de overval traumatisch geweest. De vader was net weg, maar de zoon en dochter kregen de drie overvallers op die bewuste 11 december 'op bezoek'. Ze werden bedreigd met een pistool en de zoon kreeg klappen. Terwijl ze onder schot werden gehouden, namen de overvallers goud en sieraden mee. Een van de mannen deed zich voor als klant. De andere twee renden met hem mee naar binnen, ze hadden een clownsmasker op. De zoon herkende Andel R. dan ook niet meteen in de rechtszaal. Zijn vader weet echter zeker dat hij hem in de week voor de overval wel eens in de zaak heeft gezien.

Veel werd er niet duidelijk tijdens de eerste inleidende zitting. In juni is er weer een zitting en dan zal ook de tweede verdachte erbij zijn. Andel R. woonde al jaren in Engeland, maar waar de tweede verdachte vandaan komt, is nog niet duidelijk. Volgens de juweliersfamilie spraken de overvallers Engels met elkaar. De derde verdachte staat internationaal gesignaleerd, maar is nog niet gevonden.

Het gehavende gezicht van Vic Jacobs na de overval (foto: Bart Jacobs).

Andel R. heeft in ieder geval gruwelijke spijt, zei hij. Volgens hem moest hij aan de overval meedoen. Als hij met een pistool zou zwaaien en wat zou schreeuwen, dan zouden zijn ouders zich geen zorgen meer hoeven maken om een schuld van 50.000 euro aan criminelen. Snel verdiend, zo klonk het, maar tijdens zo’n eerste zitting wordt op dit soort zaken niet verder ingegaan. Het had nooit zover mogen komen, zie Andel R. in de rechtszaal. Hij vertelde pas twintig minuten voor de overval te zijn ingelicht. “Het was traumatiserend voor de slachtoffers en ik hoop dat ze dit goed kunnen verwerken.”

R. heeft de afgelopen maanden wakker gelegen van schuldgevoel, vertelde hij ook. Het laat hem allesbehalve koud wat hij heeft gedaan, zo verklaarde hij. Hij had heel andere plannen, zoals trouwen, maar door de overval zit hij nu vast in Nederland. Hoe hij nu als in Engeland wonende Roemeen bij ’t Goudcentrum in Tilburg uitkwam, bleef onduidelijk. Andel R. en de medeverdachte blijven in de cel tot de volgende zitting op 11 juni. Justitie hoopt dat er dan ook meer duidelijkheid is over de derde overvaller.