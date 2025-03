Dollemansrit: man op de vlucht brengt agenten en voorbijgangers in gevaar

Een automobilist (40) uit Tilburg is dinsdagmiddag na een achtervolging waarbij snelheden van 150 kilometer per uur werden bereikt, aangehouden door de politie. De man zou onder invloed van ketamine achter het stuur zijn gekropen. De achtervolging begon in Tilburg en eindigde in Drunen. Agenten en voorbijgangers moesten verschillende keren uitwijken voor de automobilist. Dat ging volgens de politie telkens maar nét goed.

Vanwege deze gevaarlijke verkeerssituaties brak de politie de achtervolging op een bepaald moment af, om deze even later weer op te pakken.

Uit opvang gezet

De man werd dinsdagmiddag uit een dak- en thuislozenopvang in Tilburg gezet. Hij zou daarna onder invloed van ketamine achter het stuur zijn gekropen. Toen gealarmeerde agenten de bestuurder later staande hielden in Tilburg, gaven zij de man een rijverbod. Daar wilde hij weinig van weten: hij reed direct met piepende banden weg. Agenten zetten daarop de achtervolging in. Op de Midden-Brabantweg richting Waalwijk tikte de vluchtende bestuurder snelheden aan van zeker 150 kilometer per uur. Op een gegeven moment botste een politieauto bijna achterop de auto van de man. Dat gebeurde volgens de politie toen hij plotseling vol op de rem trapte.

Foto: politie Langstraat/Instagram.