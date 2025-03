Vrouw zwaargewond in huis gevonden: aangehouden man weer op vrije voeten

De man die zaterdag werd opgepakt nadat er een zwaargewonde vrouw werd gevonden in een huis in Helmond, is sinds woensdag weer op vrije voeten. Wat de vrouw precies is overkomen, is nog onduidelijk. "Het onderzoeksteam houdt nog altijd rekening met meerdere scenario’s, waaronder een ongeval en een mogelijk misdrijf", meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De vrouw werd zaterdagochtend gevonden in haar huis aan de Nollekenshoeve. De man, een bekende van de vrouw, werd na de vondst aangehouden. "Op basis van de bevindingen in het onderzoek is de verdachte woensdagmiddag door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld", laat het OM weten. De man is nog wel verdachte.

Wat de vrouw precies is overkomen wordt verder onderzocht. De toestand van de vrouw, zij was niet aanspreekbaar toen ze werd gevonden, is volgens het OM enigszins verbeterd. De vrouw heeft dan ook inmiddels een korte verklaring kunnen geven over wat er is gebeurd. Vaker raak

Buurtbewoners keken zondag amper op van de gebeurtenis. "Wij zagen het wel aankomen, maar niet op de heftige manier waarop het nu is geëindigd", zei een van de buren. Er zou ook vaker politie aan de deur zijn geweest. "We hebben vaker 112 moeten bellen vanwege overlast, 's avonds of 's nachts. Dan was er lawaai, gebonk, of er werd een ruit ingeslagen."

