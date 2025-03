Jeugd-tbs'er gooit kokend water over docent: tbs met dwang geëist

Ahmed E. (24) gooide vorig jaar kokend water over een docent van school binnen de muren van jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. De docent raakte een tand kwijt door de klap met de waterkoker en liep zeer ernstige brandwonden op over zijn hoofd en bovenlijf.

Ongelukkig of niet, het was op die 29e februari vorig jaar niet het eerste incident waar Ahmed E. bij betrokken was. De jongeman zit inmiddels in de vierde jeugdinstelling en heeft al tientallen keren geweld gebruikt. Hij zat al met jeugd-tbs in Den Hey-Acker, de zogenaamde PIJ-maatregel, maar ook in gevangenschap blijkt hij door te gaan met zijn gewelddadige gedrag. Op 29 februari was er in de klas een ruzie tussen Ahmed en een klasgenoot. Ze bleven elkaar bestoken met scheldwoorden met kanker en pussy. De boel explodeerde toen de andere jongen richting Ahmed rende. Volle waterkoker met kokend water

Die stond net in een hoek van het lokaal koffie en thee te schenken. Met een volle waterkoker met kokend water haalde hij uit richting zijn rivaal. Ongelukkig genoeg sprong daar net een docent tussen die de boel wilde sussen.

Die kreeg een klap met de waterkoker op zijn hoofd en verloor een tand. En door die klap gutste het kokend hete water over zijn hoofd en lijf. In zijn spreekrecht vertelde de docent hoeveel pijn hij heeft gehad en hoe lang hij moest revalideren. Ondanks de pijnlijke brandwonden wenste hij zijn oud-leerling toch het beste toe. “Maak betere keuzes en accepteer hulp.” En die hulp moet er wel komen. Er waren maar liefst drie deskundigen uitgenodigd om hun visie te geven. En ze waren het wel eens dat die behandeling langdurig moet zijn en dat Ahmed veel structuur moet krijgen. En dat zou kunnen via tbs met voorwaarden of met dwang, want daar waren de deskundigen het dan weer niet over eens. Gewelddadige geschiedenis

Ahmed heeft een extreme jeugd gehad vol mishandelingen. Zijn moeder sloeg hem en gooide bijvoorbeeld heet water over hem heen als hij als kind in bed plaste. Ahmed is snel gekrenkt, narcistisch en kampt met impulsproblemen, zo was te horen. Volgens een van de drie deskundigen kan hij alleen maar geholpen worden door tbs met dwang op te leggen. Volgens haar laat zijn gewelddadige geschiedenis zien dat er niks anders op zit dan hem te dwingen en niet het lichtere regime van tbs met voorwaarden op te leggen. Ahmed sprak vooral over het gooien met kokend water. Hij heeft daar spijt van want hij vindt de docent ‘een goeie gozer’. Hij heeft het zeker niet met opzet gedaan, maar zwaaide met de waterkoker als reactie op de aanval van zijn rivaal. Klasgenoten en een andere docent verklaarden echter dat Ahmed de waterkoker al had geopend en bewust dat kokende water gooide. Geen incident

Hoe het ook is gebeurd, met de achtergrond van Ahmed kan dit niet meer als incident worden gezien. Hij zal nog lang intensieve hulp nodig hebben. De officier van justitie zag fors geweld tegen een overheidsfunctionaris. En hij zag ook dat Ahmed verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege meerdere persoonlijkheidsstoornissen en dat hij al vele ernstige incidenten op zijn naam heeft staan. Hij eiste zes maanden cel en veel ingrijpender: ook tbs met dwang. Alleen op deze manier kan de samenleving worden beschermd tegen alle geweld van Ahmed, vond hij. De jeugd-tbs die Ahmed de afgelopen vier jaar al onderging, heeft nauwelijks geholpen.