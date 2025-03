Vechten voor het zeldzame hoogveen in de Peel: 'Ziet er gezonder uit'

Hoogveen is een zeldzaam natuurverschijnsel. Staatsbosbeheer voert in natuurgebied De Groote Peel een strijd om het te behouden. Maar die plannen vielen niet altijd goed bij omwonenden. Het gebied moet flink natter worden en omwonenden van sommige gebieden in de Peel waren in het verleden bang voor wateroverlast, een ontoegankelijk moerasgebied naast de deur en bijbehorende zoemende muggen.

Staatsbosbeheer kondigde woensdag een nieuwe maatregel aan in natuurgebied De Groote Peel om de omwonenden tegemoet te komen. Een gebied gaat dienen als buffer. Sloten worden daar dichtgegooid, zodat het water in de Peel niet weg kan stromen. Ook worden extra brede kades aangelegd waar de brandweer overheen kan. Mochten de omliggende landerijen of kelders toch wateroverlast krijgen door de vernatting op de Peel, dan wordt ingegrepen. Projectleider en boswachter Bouke Sibbing denkt dat protesten van de buurt hier uitblijven: "Ik vind dat het juist mooier en toegankelijker is geworden op De Groote Peel. Je kunt nu veel meer het gebied inkijken, dat kon eerst niet." De dorpsraad van Ospel, dat een paar kilometer van het gebied ligt, meldt geen signalen te hebben van boze buurtbewoners.

Wandelbrug in De Groote Peel (foto: Alice van der Plas)

Dat was een paar jaar geleden bij een ander gebied in de Peel wel anders. De Peel is niet langer een aaneengesloten natuurgebied. Wat ooit duizend vierkante kilometer aan moeras was, is versnipperd geraakt door woningbouw, landbouw en de A67. In die deelgebieden probeert Staatsbosbeheer het hoogveen terug te brengen.

Wat is hoogveen? Een hoogveen is een landschap dat gevormd wordt door planten die leven van regenwater. Het bestaat uit op elkaar gepakte, onverteerde, dode plantenresten. Een hoogveen is een open, moerassig gebied. Als je erdoorheen zou proberen te lopen, zou je erin wegzakken. Zeldzame plantjes zoals beenbreek en witte snavelbies groeien er. Nederland kent nog maar een paar gebieden met hoogveen. Het Bargerveen en Fochteloërveen in Drenthe en de Brabantse Peel.

Omwonenden van het Leegveld bij Griendtsveen hingen enkele jaren geleden spandoeken aan de toegangspoorten van de Peel. Staatsbosbeheer was er niet meer welkom, vonden ze. Ze waren bang voor wateroverlast en muggen. Ook waren ze bang niet meer te kunnen wandelen in de nieuwe ontoegankelijke Peel. Volgens boswachter Martijn van der Linden is er nu veel overleg met de omwonenden en is grote wateroverlast uitgebleven. "Het Leegveld is nu een buffer voor het kerngebied de Deurnese Peel. Dat is nu helemaal afgesloten voor bezoekers om daar het hoogveen te beschermen." Volgens de boswachter wordt het Leegveld een gebied waar de bezoekers de natuur kunnen gaan beleven.

Hoogveen op zijn best, het Bargerveen in Drenthe (foto: meetingnature.nl).

Van der Linden is tevreden over de vernatting op dit deel van de Peel tot nu toe. "De bomen staan onder water. Die zullen gaan verdrinken. Dat klinkt hard, maar de bomen hoorden daar niet thuis. De Peel is moerasgebied." Er staan daar geen bomen en struiken, maar het is er open, nat en het bijzondere veenmos groeit daar. "We willen de mensen daar een zeldzaam stuk natuur laten zien." Staatsbosbeheer wil het Leegveld daarvoor gebruiken, terwijl de Deurnese Peel afgesloten blijft.

"Ik kan met trekker het land niet op."

"Veel soorten zien we terugkeren", zegt Van der Linden. "Hoogveen groeit met 1 millimeter per jaar. We zien dat het hoogveen dat er al is, gezonder eruit ziet. Het gebied is vochtiger, er groeien minder grassen en varens.” Maar sommige omwonenden van het Leegveld hebben hun twijfels. Rob van Helmond runt een boerderij vlakbij het gebied. "Ik kan nog steeds niet met mijn trekker het land op, terwijl het al half maart is", zegt hij. "Natuurlijk is er veel neerslag gevallen, maar de laatste tijd minder.” Ook zegt Van Helmond last te hebben van een ondergelopen kelder. "Ons huis staat hier al zestig jaar. En pas de afgelopen twee jaar heb ik hier last van. Waar dit aan ligt, is de vraag. Maar ik vermoed dat het aan de plannen ligt."