Traumahelikopter wordt beschenen met laserpen en moet landing afbreken

Een traumahelikopter die woensdagavond wilde landen in de buurt van een ernstig ongeluk aan de Geldropsedijk in Nuenen, is beschenen met een laserpen. Daardoor moest de piloot de eerste poging om te landen afbreken.

Dat meldt de politie Valkenswaard op Instagram. De helikopter werd beschenen vanuit een huis in de buurt van de Geldropsedijk. "Buiten dat dit strafbaar is, moet je bedenken dat een traumahelikopter niet zomaar opgeroepen wordt", laat de politie weten. "Realiseer je wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben." 'Lijkt speelgoed'

Het beschijnen met een laser van luchtvaartverkeer geldt als levensgevaarlijk. De piloot kan verblind raken en oogletsel oplopen. Naast de laserpennen die bij presentaties worden gebruikt om op afstand iets aan te wijzen, zijn er ook sterkere laserpennen te koop. Die hebben een bereik van wel 10 tot 20 kilometer. 'Zo’n pen lijkt voor sommigen speelgoed, maar het gebruik daarvan kan gevaarlijk zijn', beschrijft het Expertisecentrum Luchtvaart van het Openbaar Ministerie. Strafbaar sinds 2013

Sinds 2013 is het strafbaar om een laserpen op een vliegtuig, helikopter of verkeersleidingtoren te richten. Toch gebeurt het geregeld. In tien jaar tijd daalde het aantal meldingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport wel flink: van 376 laserbeschijningen in 2014 tot 56 beschijningen in 2024.

Twee zwaargewonden Bij het ongeluk in Nuenen waarvoor de traumahelikopter werd opgeroepen, raakten een wielrenner en een fietser zwaargewond na en botsing. Naast de helikopter, kwamen er meerdere ambulances om hulp te verlenen. De gewonden zijn naar het traumacentrum in Tilburg gebracht. Daar worden slachtoffers met zeer ernstig letsel behandeld.