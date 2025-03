Twee mannen aangehouden na enorme ravage, vijf gewonden naar ziekenhuis

Een 17-jarige Bredanaar en een 20-jarige Bredanaar zijn aangehouden voor de enorme ravage die ze in de nacht van woensdag op donderdag hebben aangericht in Breda. In totaal moesten vijf mensen naar het ziekenhuis nadat de bestuurder meerdere auto’s ramde aan de Prins Hendrikstraat. Wie van de twee achter het stuur zat, weet de politie niet.

De mannen reden in een auto met Duits kenteken. Ze raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, net als een andere inzittende van hun auto. Twee andere mensen raakten gewond toen ze net uit een geparkeerde auto stapten die werd aangereden.

Vijf bewoners van de Prins Hendrikstraat staan donderdagochtend op straat met elkaar na te praten over wat er die nacht gebeurd is. Een aantal buurtbewoners verleende eerste hulp en zag hoe de jongeren waren toegetakeld door de klap. Volgens hen raakte een van de inzittenden zwaargewond. En kwam er een enorme wiet- en alcohollucht uit de auto.

Lachgas verstopt

In de auto zaten op dat moment volgens de buurt drie jongeren, een inzittende bleek eerder al uit de auto te zijn gestapt. “We zagen dat hij een aantal lachgasflessen verstopte onder een geparkeerde auto. Hij ging om de hoek staan wachten om te zien wat er zou gebeuren.”

In de straat wordt volgens de buurt veel te hard gereden, vooral in de nacht. Ze maken zich zorgen, want ook hun kinderen fietsen wel eens in de nacht naar huis. “Als je zo’n bestuurder hier in de nacht treft, dan kun je het wel vergeten”, stelt een van de bewoners.

Sporenonderzoek

Het tweetal dat is aangehouden wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. De auto is verzegeld en is meegenomen voor sporenonderzoek.

De twee worden donderdag verhoord als ze daartoe in staat zijn. De politie weet niet hoe ernstig hun verwondingen zijn. Of er sprake is van rijden onder invloed van alcohol of drugs, is volgens de woordvoerder nog niet bekend. Daar is wel op gecontroleerd.

Van rechts naar links

De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte, reed volgens de politie waarschijnlijk tegen een vluchtheuvel, schoot vervolgens naar rechts en raakte daar verschillende geparkeerde auto’s. De auto vloog daarna naar links en ramde ook daar een aantal geparkeerde auto’s.