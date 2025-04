'Het is mijn werk, maar het voelt niet als werk', WC Experience viert feest

Nog altijd staat de band WC Experience wekelijks op het podium met hetzelfde enthousiasme als 36 jaar geleden. Omroep Brabant duikt in het verhaal achter het succes van de band met een nieuwe documentaire. “We maken mooie dingen mee, elke week weer. En dat we dat nog steeds mogen doen, da’s toch goud waard?”, vertelt zanger Patrick Marcellissen.

De feestband zag 36 jaar geleden het levenslicht in Raamsdonskveer. WC Experience scoorde hits als 'Bakkes oep ne kaai', 'Pannenkoek in mijn onderbroek' en 'Maag ik hier rooke?'. De band staat vooral bekend om hun gekke testen op bekende deuntjes. En dat allemaal op z'n 'fèrs', het dialect van Raamsdonksveer. Het was niet alleen feest voor de band. Vorig jaar overleed oud-bassist Peter Jansen.

Hoe zijn jullie door de jaren heen veranderd? "We zijn volwassen geworden. In de beginjaren was het lang leve de lol, veel bier, veel feest. Nu rijden we zelf naar optredens, drinken een 0.0’tje en staan de volgende ochtend gewoon als vader klaar voor de kinderen. We zijn serieuzer maar het plezier is er nog altijd."

Hadden jullie ooit verwacht dit 36 jaar vol te houden? "Nee joh, echt niet! Als 17-jarige bij het eerste optreden dacht ik wel dat ik dit de rest van mijn leven wilde blijven doen. Maar dat we 35 jaar later nog steeds elke week op het podium staan, dat had ik nooit durven dromen. Het is nog steeds een feestje."

Stel je mag één nummer bewaren voor de eeuwigheid, welke zou dat zijn ? "Dan twijfel ik tussen 'Bakkes oep ne kaai’ of 'Mag ik hier rooke'. 'Bakkes oep ne kaai’ slaat nergens op en daarom juist overal op: pure WC Experience. Maar 'Mag ik hier rooke' is een knaller die iedereen kent, zelfs als ze ons niet kennen. Dat nummer heeft z’n doel echt bereikt."

Wat is het geheim van de WC Experience? "De lol, dat is het. We maken muziek waar mensen om kunnen lachen én mee kunnen zingen. Het Brabants dialect verbindt ook. Onze teksten zijn soms zo maf, dat mensen ze meteen herkennen en eigen maken. En op het podium? Dan zijn wij en het publiek één grote groep. Dat voel je echt."

Wat staat er op jullie riderlist (een lijst met vereisten als ze op gaan treden)?

"Dat is allemaal niet zo Rock ’n Roll hoor. Een kratje bier, wat fris en 0.0. En geloof me: na een optreden staat de helft er nog. We zijn niet meer vaak kachel hoor. We willen dit vol blijven houden, dus we gaan er verstandig mee om."

Je mag één dag ruilen met een andere band, welke is dat dan?

"Rowwen Hèze. Geen twijfel. Die teksten, die gelaagdheid, Jacques Poels is echt een held. Hij is een kunstenaar. Muzikaal zijn ze misschien niet super bijzonder, maar qua gevoel en inhoud… petje af."

Wat is het mooiste compliment ooit van een fan?

"Na onze eerste theatertour kwam een jonge fan naar me toe, verlegen, en zei: ‘Ik heb zo genoten. Net zo leuk als de Zwarte Cross.’ Dat kwam binnen, want het laat zien dat we mensen kunnen raken, of het nou in een feesttent is of in het theater. Dát is waarom we dit doen."

Omroep Brabant zendt zondag 13 april om 11.20 uur en 15.40 uur de documentaire 'Wai zen de WC Experience' uit. De verjaardag viert de band zelf op 12 april in poppodium 013 in Tilburg.

In de podcast Hee Gaode Mee vertelt Patrick Marcellissen meer over de WC Experience.