Belgisch wapen tegen Brabantse bosbranden, en dat gratis en voor niets

“Vlaanderen waakt binnenkort automatisch over Brabant en dat doen we graag en gratis.” De Belgische burgemeester Lukas Jacobs kan een lach niet onderdrukken wanneer hij vertelt over de nieuwe ‘slimme camera’ in de brandtoren op de Kalmthoutse Heide. Op veertig meter hoogte speurt deze camera straks zelfstandig naar rookpluimpjes in de Belgische èn Nederlandse natuur.

Vanaf de observatiepost net over grens bij Putte is de televisietoren in Roosendaal duidelijk te zien. In zuidelijke richting springen de contouren van de Antwerpse haven meteen in het oog. De brandtoren net over de grens bij Putte wordt sinds jaar en dag bemand door vrijwilligers die de wijde omgeving afspeuren naar mogelijke brandhaarden. Vanaf komende maand krijgen ze hulp van een camera in de antenne bovenop de brandtoren. Het systeem werkt met artificiële intelligentie (AI). Zodra de camera in een straal van twintig kilometer een verdachte rookpluim waarneemt, gaat er een melding naar de brandweer.

“Met deze apparatuur kunnen we het Grenspark Kalmthoutse Heide nog scherper in gaten houden. Bij een natuurbrand is snel handelen van essentieel belang om het vuur te bestrijden”, aldus burgemeester Jacobs. Voorjaar is brandgevaarlijk

Vooral het voorjaar is volgens hem een brandgevaarlijke periode: In april en mei is het veelvoorkomende pijpenstrootje nog erg droog en daardoor zeer brandbaar. In de zomer worden ze groen door de sapstromen en neemt het brandrisico af.” Om onderscheid te maken tussen verdachte en onverdachte rookpluimen moet speciale AI-software ervoor zorgen dat de camera zichzelf steeds ‘slimmer’ maakt. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de camera alarm afgeeft voor rookwolken die afkomstig zijn van de industrie in de haven van Antwerpen.”

De camera die de Brabantse natuur in de gaten houdt (foto: Erik Peeters).