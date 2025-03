Schietpartij in woonwijk, speciale politie-eenheid valt huis binnen

In een woonwijk in Roosendaal zijn woensdagnacht meerdere schoten gelost. Voor de schietpartij pakte een speciale politie-eenheid een paar uur later bij een inval in een huis in Oudenbosch een man en een vrouw op. Het gaat om een 30-jarige man uit Roosendaal. De leeftijd van de vrouw en waar zij vandaan komt, is niet bekendgemaakt. Of er bij de schietpartij iemand gewond is geraakt is niet duidelijk.

Woensdagnacht meldde een getuige dat hij rond kwart voor een schoten hoorde in de buurt van de Pootlaan in Roosendaal. Agenten trokken hun kogelwerende vesten aan en gingen op onderzoek uit. Zij troffen veel mensen aan op straat, onder wie meerdere jonge kinderen. Een deel van de Pootlaan en de Van Effenlaan werd afgezet voor onderzoek.

Uit onderzoek in de buurt bleek dat er inderdaad geschoten was. Getuigen verklaarden dat er een donkergekleurde auto was weggereden van de plek van de schietpartij.

Vervolgens kwam de politie uit in Oudenbosch. Een paar uur later, rond vijf uur, werd daar een 30-jarige man uit Roosendaal opgepakt in een huis aan de Thorbeckestraat. In het huis was ook een vrouw aanwezig. Ook zij is aangehouden door de politie. Omdat de man misschien een vuurwapen had, werd de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet. Dat is een speciale politie-eenheid die bijvoorbeeld wordt ingezet bij de aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten.

Meerdere aanhoudingen

In het huis in Oudenbosch werden ‘meerdere drugsgerelateerde goederen’ aangetroffen. Ook werd de auto van de verdachte in beslag genomen. De aangehouden man en vrouw worden donderdag verhoord. Het onderzoek is nog niet afgerond. Meerdere aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.